https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-namangane-sozdadut-tekstilnyy-institut-i-texnopark-28841956.html
В Намангане создадут текстильный институт и технопарк
В Намангане создадут текстильный институт и технопарк
Также на базе института будет создан Текстильный технопарк.
2022-10-06T10:19+0500
2022-10-06T10:19+0500
2022-10-06T10:19+0500
общество
наманган
наманганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1d/28653603_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c4c79b26225c812656be2ff256d9b7da.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Намангане создадут институт текстильной промышленности в соответствии с Указом президента Узбекистана "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы".Учебный процесс в институте должен начаться с 2023-2024 учебного года. Он должен быть организован на основе кредитно-модульной системы. Так, среди основнх задач института:Кроме этого, до 2024-2025 учебного года при институте должен быть организован Текстильный технопарк. Он организуется за счет грантов международных организаций и средств потенциальных инвесторов, привлекаемых хокимиятом Наманганской области, на условиях государственно-частного партнерства.Финансирование технопарка будет происходит за счет доходов, которые будут получены от хозяйственной деятельности, грантов, благотворительных пожертвований, внебюджетных средств института.Также в структуре института без статуса юридического лица будут образованы:
наманган
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1d/28653603_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ae7ac7acc4f92ef184e78dfb1810800.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в намангане создадут текстильный институт и технопарк также на базе института будет создан текстильный технопарк
в намангане создадут текстильный институт и технопарк также на базе института будет создан текстильный технопарк
В Намангане создадут текстильный институт и технопарк
Также на базе института будет создан Текстильный технопарк.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Намангане создадут институт текстильной промышленности в соответствии с Указом президента Узбекистана "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы".
Учебный процесс в институте должен начаться с 2023-2024 учебного года. Он должен быть организован на основе кредитно-модульной системы.
Так, среди основнх задач института:
подготовка специалистов с высшим образованием, а также научно-педагогических кадров для отраслей текстильной промышленности;
внедрение образовательных программ совместно с ведущими зарубежными вузами;
усиление интеграции образования и производства;
формирование у студентов навыков самостоятельного получения знаний, системного анализа, творческого мышления и развитие предпринимательских навыков;
внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;
повышение научно-педагогического потенциала.
Кроме этого, до 2024-2025 учебного года при институте должен быть организован Текстильный технопарк. Он организуется за счет грантов международных организаций и средств потенциальных инвесторов, привлекаемых хокимиятом Наманганской области, на условиях государственно-частного партнерства.
Финансирование технопарка будет происходит за счет доходов, которые будут получены от хозяйственной деятельности, грантов, благотворительных пожертвований, внебюджетных средств института.
Также в структуре института без статуса юридического лица будут образованы:
школа передовой текстильной инженерии, состоящая из лабораторий по технологиям текстильных тканей и их исследованию, а также технологиям покрасочно-отделочных процессов;
студия дизайна, предоставляющая возможность студентам создавать модели современной одежды как в рамках образовательного процесса, так и во внеучебное время;
центр инноваций и трансфера технологий, занимающийся коммерциализацией научно-исследовательских достижений, внедрением в практику новых разработок и технологий.