https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-namangane-sozdadut-tekstilnyy-institut-i-texnopark-28841956.html

В Намангане создадут текстильный институт и технопарк

В Намангане создадут текстильный институт и технопарк

Также на базе института будет создан Текстильный технопарк.

2022-10-06T10:19+0500

2022-10-06T10:19+0500

2022-10-06T10:19+0500

общество

наманган

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Намангане создадут институт текстильной промышленности в соответствии с Указом президента Узбекистана "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы".Учебный процесс в институте должен начаться с 2023-2024 учебного года. Он должен быть организован на основе кредитно-модульной системы. Так, среди основнх задач института:Кроме этого, до 2024-2025 учебного года при институте должен быть организован Текстильный технопарк. Он организуется за счет грантов международных организаций и средств потенциальных инвесторов, привлекаемых хокимиятом Наманганской области, на условиях государственно-частного партнерства.Финансирование технопарка будет происходит за счет доходов, которые будут получены от хозяйственной деятельности, грантов, благотворительных пожертвований, внебюджетных средств института.Также в структуре института без статуса юридического лица будут образованы:

наманган

наманганская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в намангане создадут текстильный институт и технопарк также на базе института будет создан текстильный технопарк