https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-tashkente-startuet-chempionat-mira-po-dzyudo-28841499.html
В Ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо
В Ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо
Международные соревнования продлятся до 13 октября.
2022-10-06T09:44+0500
2022-10-06T09:44+0500
2022-10-06T09:45+0500
спорт
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В четверг в Ташкенте стартует 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что индивидуальные состязания состоятся 6-12 октября, а командный зачет – 13 октября. Так, по регламенту первыми на соревнованиях выступят единоборцы в лёгкой весовой категории. В рамках первого дня турнира республику представят два дзюдоиста. В поединках они встретятся со следующими соперниками:Напомним: заявки на участие в состязании подали около 600 дзюдоистов из 85 стран мира, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея и других.Собщается, что специалисты федерации дзюдо Узбекистана подготовили полиграфическую продукцию с символикой чемпионата, а также специальные награды, медали и сувениры для участников.
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в ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо международные соревнования продлятся до 13 октября даты сколько стоит билет купить когда проходит где
в ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо международные соревнования продлятся до 13 октября даты сколько стоит билет купить когда проходит где
В Ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо
09:44 06.10.2022 (обновлено: 09:45 06.10.2022)
Международные соревнования продлятся до 13 октября.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
В четверг в Ташкенте стартует 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что индивидуальные состязания состоятся 6-12 октября, а командный зачет – 13 октября. Так, по регламенту первыми на соревнованиях выступят единоборцы в лёгкой весовой категории.
В рамках первого дня турнира республику представят два дзюдоиста. В поединках они встретятся со следующими соперниками:
60 кг: Дилшод Баратов-Мухаммад Аккаш (IJF);
48 кг: Халимажжон Курбанова – Мерве Азак (Турция).
Напомним: заявки на участие в состязании подали около 600 дзюдоистов из 85 стран мира, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея и других.
Собщается, что специалисты федерации дзюдо Узбекистана подготовили полиграфическую продукцию с символикой чемпионата, а также специальные награды, медали и сувениры для участников.