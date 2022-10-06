https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-tashkente-startuet-chempionat-mira-po-dzyudo-28841499.html

В Ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо

В Ташкенте стартует чемпионат мира по дзюдо

Международные соревнования продлятся до 13 октября.

2022-10-06T09:44+0500

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спорт

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В четверг в Ташкенте стартует 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что индивидуальные состязания состоятся 6-12 октября, а командный зачет – 13 октября. Так, по регламенту первыми на соревнованиях выступят единоборцы в лёгкой весовой категории. В рамках первого дня турнира республику представят два дзюдоиста. В поединках они встретятся со следующими соперниками:Напомним: заявки на участие в состязании подали около 600 дзюдоистов из 85 стран мира, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея и других.Собщается, что специалисты федерации дзюдо Узбекистана подготовили полиграфическую продукцию с символикой чемпионата, а также специальные награды, медали и сувениры для участников.

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