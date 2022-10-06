https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-uzbekistane-mogut-zapretit-braki-mejdu-blizkimi-rodstvennikami-28837052.html

В Узбекистане могут запретить браки между близкими родственниками

В Узбекистане могут запретить браки между близкими родственниками

Подробнее о новом законопроекте - читайте в нашем материале.

2022-10-06T16:42+0500

2022-10-06T16:42+0500

2022-10-06T16:42+0500

общество

узбекистан

брак

родственники

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Госкомитет по делам женщин и семьи разработал проект закона "О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс". Он опубликован для общественного обсуждения до 18 октября.В частности, для усовершенствования системы реализации семейных прав и исполнения семейных обязанностей статья 10 Семейного кодекса республики дополняется следующими правилами:Согласно дополненной статье 11, участники семейных отношений, личные права и интересы которых нарушены, вправе защищать свои права в судебном порядке, требовать возмещения причиненного материального и морального вреда.Кроме того, внесено изменение в статью 16, которое запрещает бракосочетание "между родственниками, тесно связанными родословной, между биологическими и сводными братьями и сестрами, между близкими родственниками по боковой линии, а также между усыновителями и усыновленными".По мнению разработчика, законопроект направлен на то, чтобы усилить ответственность за выполнение семейных обязательств, защищает права участников семейных отношений и обеспечивает компенсацию за причиненный материальный и моральный вред, усовершенствовать брачные договоры и институты усыновления.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане могут запретить браки между близкими родственниками подробнее о новом законопроекте