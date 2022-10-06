https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28836955.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-06T11:55+0500
2022-10-06T11:55+0500
2022-10-06T12:02+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В четверг в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 21-26 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 22-24 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 14-19 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в четверг на территории республики прогноз погоды 6 шестое октября на четверг узбекистан ташкент бухара фергана самарканд
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в четверг на территории республики прогноз погоды 6 шестое октября на четверг узбекистан ташкент бухара фергана самарканд
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
11:55 06.10.2022 (обновлено: 12:02 06.10.2022)
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
В четверг в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 21-26 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 22-24 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 14-19 градусов.