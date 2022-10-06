https://uz.sputniknews.ru/20221006/vavilov-rasskazal-za-chto-na-samom-dele-ssha-vvodyat-sanktsii-protiv-kitaya-28837595.html
Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая
Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая
Отсутствие громких новостей из Китая в последние дни не должно вводить в заблуждение, ведь в КНР, где сейчас празднуют один из главных государственных праздников, происходит множество важных для мира процессов.
2022-10-06T14:59+0500
2022-10-06T14:59+0500
2022-10-06T14:59+0500
видео
сша
санкции
китай
кнр
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов. За что США вводят против Китая все больше санкций? Как американцы подталкивают Китай к началу тайваньской операции? Почему Россия и Китай так популярны на Ближнем Востоке? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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вавилов рассказал за что на самом деле сша вводят санкции против китая отсутствие громких новостей из китая в последние дни не должно вводить в заблуждение ведь в кнр где сейчас празднуют один из главных государственных праздников происходит множество важных для мира процессов
вавилов рассказал за что на самом деле сша вводят санкции против китая отсутствие громких новостей из китая в последние дни не должно вводить в заблуждение ведь в кнр где сейчас празднуют один из главных государственных праздников происходит множество важных для мира процессов
Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая
Отсутствие громких новостей из Китая в последние дни не должно вводить в заблуждение, ведь в КНР, где сейчас празднуют один из главных государственных праздников, происходит множество важных для мира процессов.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
За что США вводят против Китая все больше санкций? Как американцы подталкивают Китай к началу тайваньской операции? Почему Россия и Китай так популярны на Ближнем Востоке? Обо всем этом смотрите в нашем видео.