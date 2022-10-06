https://uz.sputniknews.ru/20221006/vavilov-rasskazal-za-chto-na-samom-dele-ssha-vvodyat-sanktsii-protiv-kitaya-28837595.html

Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая

Вавилов рассказал, за что на самом деле США вводят санкции против Китая

Отсутствие громких новостей из Китая в последние дни не должно вводить в заблуждение, ведь в КНР, где сейчас празднуют один из главных государственных праздников, происходит множество важных для мира процессов.

2022-10-06T14:59+0500

2022-10-06T14:59+0500

2022-10-06T14:59+0500

видео

сша

санкции

китай

кнр

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов. За что США вводят против Китая все больше санкций? Как американцы подталкивают Китай к началу тайваньской операции? Почему Россия и Китай так популярны на Ближнем Востоке? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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вавилов рассказал за что на самом деле сша вводят санкции против китая отсутствие громких новостей из китая в последние дни не должно вводить в заблуждение ведь в кнр где сейчас празднуют один из главных государственных праздников происходит множество важных для мира процессов