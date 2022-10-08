https://uz.sputniknews.ru/20221008/28918681.html

Что делать, чтобы в старости не пить лекарство горстями

Что делать, чтобы в старости не пить лекарство горстями

Часто пожилые люди вынуждены принимать большое количество разных лекарственных препаратов. Однако ученые нашли рецепт старости без лекарств.

2022-10-08T08:00+0500

2022-10-08T08:00+0500

2022-10-08T08:00+0500

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старость

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Вегетарианство позволяет пожилым людям уменьшить количество принимаемых лекарственных препаратов за счет снижения сердечно-сосудистого риска. Однако переход на такой тип питания должен быть постепенным, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр московского департамента здравоохранения Надежда Рунихина. По мнению врача, в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, это приводит не только к нормализации веса, но и снижению уровня артериального давления, улучшению показателей липидного профиля, снижению противовоспалительных реакций, которые присущи для старческого возраста. Врач рассказала, что людям пожилого и старческого возраста даже при избыточной массе тела или ожирении первой степени специалисты не дают рекомендаций по снижению веса, так как важно сохранять показатели в рамках нормального или избыточного веса, когда индекс массы тела находится в пределах 25-30 килограммов на квадратный метр роста. По ее словам, среди людей с таким ИМТ выше выживаемость, в том числе при оказании хирургической медпомощи. "Официальных противопоказаний к вегетарианству нет. Потому что в любом случае анемию лечим лекарственными препаратами, и диета мало способствует коррекции анемии, если речь идет о железодефицитной анемии, потому что там более сложный механизм формирования этого заболевания. И диета не имеет клинического значения", — отметила врач. Рунихина отметила, что человек может быть вегетарианцем, получать дополнительные лекарственные препараты по лечению от дефицита железа и таким образом иметь нормальные показатели крови. При этом, если человек выбирает вегетарианство, то белок должен быть компенсирован и восстановлен за счет растительных продуктов. Альтернативой мясу могут быть бобовые, соя, тофу, орехи.

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старость без лекарств что делать чтобы не принимать лекарства старость здоровье как сохранить правильное здоровое питание вегетарианство