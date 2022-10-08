https://uz.sputniknews.ru/20221008/28918681.html
Что делать, чтобы в старости не пить лекарство горстями
Что делать, чтобы в старости не пить лекарство горстями
Часто пожилые люди вынуждены принимать большое количество разных лекарственных препаратов. Однако ученые нашли рецепт старости без лекарств.
2022-10-08T08:00+0500
2022-10-08T08:00+0500
2022-10-08T08:00+0500
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здоровье
старость
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Вегетарианство позволяет пожилым людям уменьшить количество принимаемых лекарственных препаратов за счет снижения сердечно-сосудистого риска. Однако переход на такой тип питания должен быть постепенным, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр московского департамента здравоохранения Надежда Рунихина. По мнению врача, в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, это приводит не только к нормализации веса, но и снижению уровня артериального давления, улучшению показателей липидного профиля, снижению противовоспалительных реакций, которые присущи для старческого возраста. Врач рассказала, что людям пожилого и старческого возраста даже при избыточной массе тела или ожирении первой степени специалисты не дают рекомендаций по снижению веса, так как важно сохранять показатели в рамках нормального или избыточного веса, когда индекс массы тела находится в пределах 25-30 килограммов на квадратный метр роста. По ее словам, среди людей с таким ИМТ выше выживаемость, в том числе при оказании хирургической медпомощи. "Официальных противопоказаний к вегетарианству нет. Потому что в любом случае анемию лечим лекарственными препаратами, и диета мало способствует коррекции анемии, если речь идет о железодефицитной анемии, потому что там более сложный механизм формирования этого заболевания. И диета не имеет клинического значения", — отметила врач. Рунихина отметила, что человек может быть вегетарианцем, получать дополнительные лекарственные препараты по лечению от дефицита железа и таким образом иметь нормальные показатели крови. При этом, если человек выбирает вегетарианство, то белок должен быть компенсирован и восстановлен за счет растительных продуктов. Альтернативой мясу могут быть бобовые, соя, тофу, орехи.
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старость без лекарств что делать чтобы не принимать лекарства старость здоровье как сохранить правильное здоровое питание вегетарианство
старость без лекарств что делать чтобы не принимать лекарства старость здоровье как сохранить правильное здоровое питание вегетарианство
Что делать, чтобы в старости не пить лекарство горстями
Часто пожилые люди вынуждены принимать большое количество разных лекарственных препаратов. Однако ученые нашли рецепт старости без лекарств.
Вегетарианство позволяет пожилым людям уменьшить количество принимаемых лекарственных препаратов за счет снижения сердечно-сосудистого риска.
Однако переход на такой тип питания должен быть постепенным, сообщила РИА Новости
главный внештатный специалист-гериатр московского департамента здравоохранения Надежда Рунихина.
"Вегетарианство – очень хорошая тенденция в питании. В гериатрической практике позволяет уменьшить количество принимаемых лекарственных препаратов за счет снижения сердечно-сосудистого риска, потому что часто пожилые люди вынуждены принимать большое количество лекарственных препаратов для снижения давления, для лечения атеросклероза", — рассказала доктор.
По мнению врача, в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, это приводит не только к нормализации веса, но и снижению уровня артериального давления, улучшению показателей липидного профиля, снижению противовоспалительных реакций, которые присущи для старческого возраста.
Врач рассказала, что людям пожилого и старческого возраста даже при избыточной массе тела или ожирении первой степени специалисты не дают рекомендаций по снижению веса, так как важно сохранять показатели в рамках нормального или избыточного веса, когда индекс массы тела находится в пределах 25-30 килограммов на квадратный метр роста.
По ее словам, среди людей с таким ИМТ выше выживаемость, в том числе при оказании хирургической медпомощи. "Официальных противопоказаний к вегетарианству нет. Потому что в любом случае анемию лечим лекарственными препаратами, и диета мало способствует коррекции анемии, если речь идет о железодефицитной анемии, потому что там более сложный механизм формирования этого заболевания. И диета не имеет клинического значения", — отметила врач.
Рунихина отметила, что человек может быть вегетарианцем, получать дополнительные лекарственные препараты по лечению от дефицита железа и таким образом иметь нормальные показатели крови. При этом, если человек выбирает вегетарианство, то белок должен быть компенсирован и восстановлен за счет растительных продуктов. Альтернативой мясу могут быть бобовые, соя, тофу, орехи.