Протесты в память о смерти Махсы Амини и коты на прогулке - лучшие фото недели

Девушка с раскрашенным лицом, изображающим Свободу, ведущую народ, на демонстрации в поддержку курдской женщины Махсы Амини во время акции протеста на площади Республики в Париже
Девушка с раскрашенным лицом, изображающим Свободу, ведущую народ, на демонстрации в поддержку курдской женщины Махсы Амини во время акции протеста на площади Республики в Париже
Выброшенные на берег лодки в Форт-Майерс-Бич, Флорида, спустя неделю после прохождения урагана "Иан"
Выброшенные на берег лодки в Форт-Майерс-Бич, Флорида, спустя неделю после прохождения урагана "Иан"
Члены "Велья-де-Шикетс-де-Вальс" сформировали башню из людей на конкурсе человеческих башен в Испании
Члены "Велья-де-Шикетс-де-Вальс" сформировали башню из людей на конкурсе человеческих башен в Испании
Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в природно-историческом парке Битцевский лес в рамках кросса "Быстрый пёс"
Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в природно-историческом парке Битцевский лес в рамках кросса "Быстрый пёс"
Горящие шины на месте, где двое палестинцев были застрелены израильской армией в лагере беженцев Джалазон недалеко от города Рамалла
Горящие шины на месте, где двое палестинцев были застрелены израильской армией в лагере беженцев Джалазон недалеко от города Рамалла
Футбольные болельщики несут раненого после столкновений во время футбольного матча на стадионе Канжурухан в Маланге, Восточная Ява, Индонезия
Футбольные болельщики несут раненого после столкновений во время футбольного матча на стадионе Канжурухан в Маланге, Восточная Ява, Индонезия
Люди на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Люди на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Цветение в пустыне Атакама, которое случается один раз в 5-7 лет
Цветение в пустыне Атакама, которое случается один раз в 5-7 лет
Баварские фермеры гонят свой скот с летних пастбищ недалеко от Берхтесгадена, Германия
Баварские фермеры гонят свой скот с летних пастбищ недалеко от Берхтесгадена, Германия
Группа женщин протестует перед отделением полиции после того, как стало известно, что тело убитой Марны Белен Берналь было найдено в школе офицеров полиции, а главный подозреваемый — муж Берналь, лейтенант полиции Герман Касерес — находится на свободе, Эквадор
Группа женщин протестует перед отделением полиции после того, как стало известно, что тело убитой Марны Белен Берналь было найдено в школе офицеров полиции, а главный подозреваемый — муж Берналь, лейтенант полиции Герман Касерес — находится на свободе, Эквадор
Иракские спасатели ищут выживших среди обломков здания в районе Каррада в Багдаде
Иракские спасатели ищут выживших среди обломков здания в районе Каррада в Багдаде
Молодая женщина с надписью HELP на лице принимает участие в акции протеста в Риме в память о смерти курдской женщины Махсы Амини в Иране
Молодая женщина с надписью HELP на лице принимает участие в акции протеста в Риме в память о смерти курдской женщины Махсы Амини в Иране
Индонезийки со своими домашними котами на прогулке во время кампании по защите животных в преддверии празднования Всемирного дня животных в Банда-Ачех
Индонезийки со своими домашними котами на прогулке во время кампании по защите животных в преддверии празднования Всемирного дня животных в Банда-Ачех
Девушки делают селфи на карнавале косплея в Пекине
Девушки делают селфи на карнавале косплея в Пекине
Турчанка танцует во время акции протеста в память о смерти иранки Махсы Амини
Турчанка танцует во время акции протеста в память о смерти иранки Махсы Амини