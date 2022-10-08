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Протесты в память о смерти Махсы Амини и коты на прогулке - лучшие фото недели
Протесты в память о смерти Махсы Амини и коты на прогулке - лучшие фото недели
Лучших снимки мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств - в фотоленте Sputnik.
2022-10-08T20:55+0500
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фото
память
фото недели
смерть
коты
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протесты в память о смерти махсы амини и коты на прогулке лучшие фото недели фотолента лучших снимки мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств в фотоленте sputnik самые яркие фото недели
протесты в память о смерти махсы амини и коты на прогулке лучшие фото недели фотолента лучших снимки мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств в фотоленте sputnik самые яркие фото недели

Протесты в память о смерти Махсы Амини и коты на прогулке - лучшие фото недели

20:55 08.10.2022
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Лучших снимки мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств - в фотоленте Sputnik.
© AFP 2022 / Stefano Rellandini

Девушка с раскрашенным лицом, изображающим Свободу, ведущую народ, на демонстрации в поддержку курдской женщины Махсы Амини во время акции протеста на площади Республики в Париже

Девушка с раскрашенным лицом, изображающим Свободу, ведущую народ, на демонстрации в поддержку курдской женщины Махсы Амини во время акции протеста на площади Республики в Париже - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2022 / Stefano Rellandini

Девушка с раскрашенным лицом, изображающим Свободу, ведущую народ, на демонстрации в поддержку курдской женщины Махсы Амини во время акции протеста на площади Республики в Париже

© AP Photo / Rebecca Blackwell

Выброшенные на берег лодки в Форт-Майерс-Бич, Флорида, спустя неделю после прохождения урагана "Иан"

Выброшенные на берег лодки в Форт-Майерс-Бич, Флорида, спустя неделю после прохождения урагана &quot;Иан&quot; - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Выброшенные на берег лодки в Форт-Майерс-Бич, Флорида, спустя неделю после прохождения урагана "Иан"

© AP Photo / Joan Mateu Parra

Члены "Велья-де-Шикетс-де-Вальс" сформировали башню из людей на конкурсе человеческих башен в Испании

Члены &quot;Велья-де-Шикетс-де-Вальс&quot; сформировали башню из людей на конкурсе человеческих башен в Испании - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / Joan Mateu Parra

Члены "Велья-де-Шикетс-де-Вальс" сформировали башню из людей на конкурсе человеческих башен в Испании

© Sputnik / Svetlana Shevchenko / Перейти в фотобанк

Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в природно-историческом парке Битцевский лес в рамках кросса "Быстрый пёс"

Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в природно-историческом парке Битцевский лес в рамках кросса &quot;Быстрый пёс&quot; - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Svetlana Shevchenko
/
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Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в природно-историческом парке Битцевский лес в рамках кросса "Быстрый пёс"

© AP Photo / Majdi Mohammed

Горящие шины на месте, где двое палестинцев были застрелены израильской армией в лагере беженцев Джалазон недалеко от города Рамалла

Горящие шины на месте, где двое палестинцев были застрелены израильской армией в лагере беженцев Джалазон недалеко от города Рамалла - Sputnik Узбекистан
5/15
© AP Photo / Majdi Mohammed

Горящие шины на месте, где двое палестинцев были застрелены израильской армией в лагере беженцев Джалазон недалеко от города Рамалла

© AP Photo / Yudha Prabowo

Футбольные болельщики несут раненого после столкновений во время футбольного матча на стадионе Канжурухан в Маланге, Восточная Ява, Индонезия

Футбольные болельщики несут раненого после столкновений во время футбольного матча на стадионе Канжурухан в Маланге, Восточная Ява, Индонезия - Sputnik Узбекистан
6/15
© AP Photo / Yudha Prabowo

Футбольные болельщики несут раненого после столкновений во время футбольного матча на стадионе Канжурухан в Маланге, Восточная Ява, Индонезия

© AFP 2022 / Carl de Souza

Люди на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Люди на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP 2022 / Carl de Souza

Люди на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия

© AP Photo / Matias Basualdo

Цветение в пустыне Атакама, которое случается один раз в 5-7 лет

Цветение в пустыне Атакама, которое случается один раз в 5-7 лет - Sputnik Узбекистан
8/15
© AP Photo / Matias Basualdo

Цветение в пустыне Атакама, которое случается один раз в 5-7 лет

© AP Photo / Matthias Schrader

Баварские фермеры гонят свой скот с летних пастбищ недалеко от Берхтесгадена, Германия

Баварские фермеры гонят свой скот с летних пастбищ недалеко от Берхтесгадена, Германия - Sputnik Узбекистан
9/15
© AP Photo / Matthias Schrader

Баварские фермеры гонят свой скот с летних пастбищ недалеко от Берхтесгадена, Германия

© AFP 2022 / Rodrigo Buendia

Группа женщин протестует перед отделением полиции после того, как стало известно, что тело убитой Марны Белен Берналь было найдено в школе офицеров полиции, а главный подозреваемый — муж Берналь, лейтенант полиции Герман Касерес — находится на свободе, Эквадор

Группа женщин протестует перед отделением полиции после того, как стало известно, что тело убитой Марны Белен Берналь было найдено в школе офицеров полиции, а главный подозреваемый — муж Берналь, лейтенант полиции Герман Касерес — находится на свободе, Эквадор - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP 2022 / Rodrigo Buendia

Группа женщин протестует перед отделением полиции после того, как стало известно, что тело убитой Марны Белен Берналь было найдено в школе офицеров полиции, а главный подозреваемый — муж Берналь, лейтенант полиции Герман Касерес — находится на свободе, Эквадор

© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye

Иракские спасатели ищут выживших среди обломков здания в районе Каррада в Багдаде

Иракские спасатели ищут выживших среди обломков здания в районе Каррада в Багдаде - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye

Иракские спасатели ищут выживших среди обломков здания в районе Каррада в Багдаде

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Молодая женщина с надписью HELP на лице принимает участие в акции протеста в Риме в память о смерти курдской женщины Махсы Амини в Иране

Молодая женщина с надписью HELP на лице принимает участие в акции протеста в Риме в память о смерти курдской женщины Махсы Амини в Иране - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Молодая женщина с надписью HELP на лице принимает участие в акции протеста в Риме в память о смерти курдской женщины Махсы Амини в Иране

© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin

Индонезийки со своими домашними котами на прогулке во время кампании по защите животных в преддверии празднования Всемирного дня животных в Банда-Ачех

Индонезийки со своими домашними котами на прогулке во время кампании по защите животных в преддверии празднования Всемирного дня животных в Банда-Ачех - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin

Индонезийки со своими домашними котами на прогулке во время кампании по защите животных в преддверии празднования Всемирного дня животных в Банда-Ачех

© AP Photo / Andy Wong

Девушки делают селфи на карнавале косплея в Пекине

Девушки делают селфи на карнавале косплея в Пекине - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Andy Wong

Девушки делают селфи на карнавале косплея в Пекине

© AP Photo / Emrah Gurel

Турчанка танцует во время акции протеста в память о смерти иранки Махсы Амини

Турчанка танцует во время акции протеста в память о смерти иранки Махсы Амини - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Турчанка танцует во время акции протеста в память о смерти иранки Махсы Амини

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