Протесты в память о смерти Махсы Амини и коты на прогулке - лучшие фото недели

© AFP 2022 / Rodrigo Buendia

Группа женщин протестует перед отделением полиции после того, как стало известно, что тело убитой Марны Белен Берналь было найдено в школе офицеров полиции, а главный подозреваемый — муж Берналь, лейтенант полиции Герман Касерес — находится на свободе, Эквадор