https://uz.sputniknews.ru/20221008/chislo-predpriyatiy-s-gosdoley-v-uzbekistane-sokratilos-na-30-28931699.html

Число предприятий с госдолей в Узбекистане сократилось на 30%

Число предприятий с госдолей в Узбекистане сократилось на 30%

Для предприятий с участием государства введен запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности, а также иметь долю в других компаниях.

2022-10-08T13:22+0500

2022-10-08T13:22+0500

2022-10-08T13:22+0500

экономика

узбекистан

предприятия

участие

государство

запрет

компания

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Антимонопольный комитет (АМК) Узбекистана отклонил 3,2 тыс. решений государственных и местных органов власти, которые противоречат законодательству республики о конкуренции. Об этом сообщил зампредседателя АМК Фаррух Карабаев на брифинге в АИМК.Таким образом, для сокращения участия государства в экономике в Узбекистане используются следующие механизмы:В течение 2021-2022 годов Комитет отклонил 33% из 45 обращений о создании предприятий с государственным участием.Кроме того, для предприятий с госучастием ввели запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности, а также иметь долю в других компаниях. В результате этого число предприятий с госдолей сократилось за последние два года примерно с 3 тыс. до 2,1 тыс. (на 30%).Наряду с этим, сотрудники АМК предотвратили около 6,7 тыс. различных антиконкурентных действий естественных монополий. В результате были защищены интересы около 42 тыс. предпринимателей на сумму 554 млрд сумов.

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