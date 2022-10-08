https://uz.sputniknews.ru/20221008/chislo-predpriyatiy-s-gosdoley-v-uzbekistane-sokratilos-na-30-28931699.html
Число предприятий с госдолей в Узбекистане сократилось на 30%
Число предприятий с госдолей в Узбекистане сократилось на 30%
Для предприятий с участием государства введен запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности, а также иметь долю в других компаниях.
2022-10-08T13:22+0500
2022-10-08T13:22+0500
2022-10-08T13:22+0500
экономика
узбекистан
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участие
государство
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компания
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Антимонопольный комитет (АМК) Узбекистана отклонил 3,2 тыс. решений государственных и местных органов власти, которые противоречат законодательству республики о конкуренции. Об этом сообщил зампредседателя АМК Фаррух Карабаев на брифинге в АИМК.Таким образом, для сокращения участия государства в экономике в Узбекистане используются следующие механизмы:В течение 2021-2022 годов Комитет отклонил 33% из 45 обращений о создании предприятий с государственным участием.Кроме того, для предприятий с госучастием ввели запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности, а также иметь долю в других компаниях. В результате этого число предприятий с госдолей сократилось за последние два года примерно с 3 тыс. до 2,1 тыс. (на 30%).Наряду с этим, сотрудники АМК предотвратили около 6,7 тыс. различных антиконкурентных действий естественных монополий. В результате были защищены интересы около 42 тыс. предпринимателей на сумму 554 млрд сумов.
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число предприятий с госдолей в узбекистане сократилось на 30% процентов для предприятий с участием государства введен запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности а также иметь долю в других компаниях сколько в узбекистане предприятий с госдолей приватизация зачем нужна процесс приватизации в узбекистане
число предприятий с госдолей в узбекистане сократилось на 30% процентов для предприятий с участием государства введен запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности а также иметь долю в других компаниях сколько в узбекистане предприятий с госдолей приватизация зачем нужна процесс приватизации в узбекистане
Число предприятий с госдолей в Узбекистане сократилось на 30%
Для предприятий с участием государства введен запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности, а также иметь долю в других компаниях.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Антимонопольный комитет (АМК) Узбекистана отклонил 3,2 тыс. решений государственных и местных органов власти, которые противоречат законодательству республики о конкуренции. Об этом сообщил зампредседателя АМК Фаррух Карабаев на брифинге в АИМК.
Таким образом, для сокращения участия государства в экономике в Узбекистане используются следующие механизмы:
при наличии на товарном рынке пяти и более субъектов частного сектора вводятся ограничения на создание предприятий с государственным участием в этих секторах;
государственным органам и монополиям, наделенным полномочиями по лицензированию, аккредитации и разрешению, запрещено создавать предприятия с их участием;
при создании государственных предприятий введены механизм оценки воздействия на конкуренцию и процедура получения предварительного одобрения Антимонопольного комитета;
В течение 2021-2022 годов Комитет отклонил 33% из 45 обращений о создании предприятий с государственным участием.
Кроме того, для предприятий с госучастием ввели запрет заниматься несвойственными дополнительными видами деятельности, а также иметь долю в других компаниях. В результате этого число предприятий с госдолей сократилось за последние два года примерно с 3 тыс. до 2,1 тыс. (на 30%).
"Количество предприятий-монополистов за последние пять лет сократилось на 20% и сегодня составляет 90. АМК оценил более 1,1 тыс. проектов нормативно-правовых актов, в 65% из которых выявили нормы, противоречащие конкуренции", - рассказал Фаррух Карабаев.
Наряду с этим, сотрудники АМК предотвратили около 6,7 тыс. различных антиконкурентных действий естественных монополий. В результате были защищены интересы около 42 тыс. предпринимателей на сумму 554 млрд сумов.