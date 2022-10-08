https://uz.sputniknews.ru/20221008/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--28919264.html
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Чемпионат мира по дзюдо, бесплатные кинопоказы и бизнес-форум. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2022-10-08T10:01+0500
2022-10-08T10:01+0500
2022-10-08T10:42+0500
общество
выходные
концерт
чемпионат
дзюдо
шоу
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Суббота, 8 октябряДля посетителей ТРЦ Депо Mall пройдут открытые кинопоказы. Афиша показов доступна в торговом центре.Время: 18.30Место: Депо MallВход свободныйИсполнители выступят с сольной программой на площадке Olmos Hotel.Время: 19.00Место: Olmos HotelВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 95−323−1010, (+998) 95−324−1010, (+998) 95−325−1010Зрители услышат произведения классической и современной музыки в обработке группы, а также авторские произведения солистов.Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 70 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99-789-8787Более 700 участников из 150 стран примут участие в состязаниях за звание чемпиона мира.Время: с 10.00 до 17.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: от 60 до 180 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−203−6645, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Участники форума смогут прослушать мастер-классы ведущих бизнес-леди страны.Время: 10.00Место: Hyatt Regency TashkentСтоимость билетов: от 600 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 97−170−7808, (+998) 97−171−7808Воскресенье, 9 октябряРумынская певица Inna выступит с концертной программой на сцене Дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 100 тыс. до 1.5 млн. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−789−8787, (+998) 95−169−8787Фестиваль с участием музыкантов с разных точек мира пройдет на территории Ташкентского ведического культурного центра. Посетителей ждет живое исполнение опытных исполнителей мантр, вегетарианское угощение и танцы.Время: 18.00Место: Ведический культурный центрУчастие по регистрации (http://t.me/gitamonk)Посетителей ждут шоу программа, а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805На выставке представят изделия ручной работы мастеров из разных регионов Узбекистана.Время: с 10.00 до 18.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйПосетителе парка ждут шоу-аниматор и игра "Форт-Боярд".Время: 17.00Место: Central ParkВход свободный
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ташкент выходные куда сходить развлекательные мероприятия суббота воскресенье кинопоказы трц депо tural everest руслан добрый olmos hotel концерт фортепианной музыки дворец "дружбы народов" трио bel suono классическая музыка чемпионат мира по дзюдо humo arena форум "женщина и бизнес - мы можем расти!" hyatt regency tashkent inna румынская певица музыкальный фестиваль мантра-медитации ведический культурный центр шоу мыльных пузырей срц parus
ташкент выходные куда сходить развлекательные мероприятия суббота воскресенье кинопоказы трц депо tural everest руслан добрый olmos hotel концерт фортепианной музыки дворец "дружбы народов" трио bel suono классическая музыка чемпионат мира по дзюдо humo arena форум "женщина и бизнес - мы можем расти!" hyatt regency tashkent inna румынская певица музыкальный фестиваль мантра-медитации ведический культурный центр шоу мыльных пузырей срц parus
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
10:01 08.10.2022 (обновлено: 10:42 08.10.2022)
Чемпионат мира по дзюдо, бесплатные кинопоказы и бизнес-форум. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 8 октября
Для посетителей ТРЦ Депо Mall пройдут открытые кинопоказы. Афиша показов доступна в торговом центре.
Концерт Tural Everest и Руслана Доброго
Исполнители выступят с сольной программой на площадке Olmos Hotel.
Телефоны для справок: (+998) 95−323−1010, (+998) 95−324−1010, (+998) 95−325−1010
Концерт фортепианного трио Bel Suono
Зрители услышат произведения классической и современной музыки в обработке группы, а также авторские произведения солистов.
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 70 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99-789-8787
Чемпионат мира по дзюдо в Humo Arena
Более 700 участников из 150 стран примут участие в состязаниях за звание чемпиона мира.
Стоимость билетов: от 60 до 180 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−203−6645, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Форум "Женщина и бизнес – мы можем расти!"
Участники форума смогут прослушать мастер-классы ведущих бизнес-леди страны.
Место: Hyatt Regency Tashkent
Стоимость билетов: от 600 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 97−170−7808, (+998) 97−171−7808
Воскресенье, 9 октября
Румынская певица Inna выступит с концертной программой на сцене Дворца "Дружба народов".
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 100 тыс. до 1.5 млн. сумов
Телефоны для справок: (+998) 99−789−8787, (+998) 95−169−8787
Музыкальный фестиваль мантра-медитации
Фестиваль с участием музыкантов с разных точек мира пройдет на территории Ташкентского ведического культурного центра. Посетителей ждет живое исполнение опытных исполнителей мантр, вегетарианское угощение и танцы.
Место: Ведический культурный центр
Участие по регистрации (http://t.me/gitamonk)
Шоу гигантских мыльных пузырей
Посетителей ждут шоу программа, а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Стоимость билетов: 20 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Арт-базар в International hotel
На выставке представят изделия ручной работы мастеров из разных регионов Узбекистана.
Место: International Hotel Tashkent
Развлекательная программа в Central Park
Посетителе парка ждут шоу-аниматор и игра "Форт-Боярд".