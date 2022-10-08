https://uz.sputniknews.ru/20221008/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--28919264.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Чемпионат мира по дзюдо, бесплатные кинопоказы и бизнес-форум. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

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общество

выходные

концерт

чемпионат

дзюдо

шоу

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Суббота, 8 октябряДля посетителей ТРЦ Депо Mall пройдут открытые кинопоказы. Афиша показов доступна в торговом центре.Время: 18.30Место: Депо MallВход свободныйИсполнители выступят с сольной программой на площадке Olmos Hotel.Время: 19.00Место: Olmos HotelВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 95−323−1010, (+998) 95−324−1010, (+998) 95−325−1010Зрители услышат произведения классической и современной музыки в обработке группы, а также авторские произведения солистов.Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 70 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99-789-8787Более 700 участников из 150 стран примут участие в состязаниях за звание чемпиона мира.Время: с 10.00 до 17.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: от 60 до 180 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−203−6645, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Участники форума смогут прослушать мастер-классы ведущих бизнес-леди страны.Время: 10.00Место: Hyatt Regency TashkentСтоимость билетов: от 600 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 97−170−7808, (+998) 97−171−7808Воскресенье, 9 октябряРумынская певица Inna выступит с концертной программой на сцене Дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 100 тыс. до 1.5 млн. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−789−8787, (+998) 95−169−8787Фестиваль с участием музыкантов с разных точек мира пройдет на территории Ташкентского ведического культурного центра. Посетителей ждет живое исполнение опытных исполнителей мантр, вегетарианское угощение и танцы.Время: 18.00Место: Ведический культурный центрУчастие по регистрации (http://t.me/gitamonk)Посетителей ждут шоу программа, а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805На выставке представят изделия ручной работы мастеров из разных регионов Узбекистана.Время: с 10.00 до 18.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйПосетителе парка ждут шоу-аниматор и игра "Форт-Боярд".Время: 17.00Место: Central ParkВход свободный

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