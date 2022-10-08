https://uz.sputniknews.ru/20221008/litovkin-pochemu-ssha-opozorilis-v-afganistane--video-28920058.html

Литовкин: почему США опозорились в Афганистане — видео

Литовкин: почему США опозорились в Афганистане — видео

США за 20 лет не достигли своих целей в Афганистане. Почему 20-летняя кампания ничему их не научила анализирует военный эксперт Виктор Литовкин.

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видео

сша

афганистан

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Военный эксперт Виктор Литовкин проанализировал, почему 20-летняя кампания США ничему их не научила.Как Совбез ООН санкционировал действия США после терактов, почему американцы выбрали мишенью своей военной кампании Афганистан, провал их попыток "демократизировать" страну, как поддерживали производство и распространение наркотиков, зачем покупали российские вертолеты и сколько оружия бросили во время своего бегства из страны, смотрите в видео.* — террористическая организация, запрещена в России

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видео военный эксперт виктор литовкин сша афганистан поражение военная кампания