https://uz.sputniknews.ru/20221008/litovkin-pochemu-ssha-opozorilis-v-afganistane--video-28920058.html
Литовкин: почему США опозорились в Афганистане — видео
Литовкин: почему США опозорились в Афганистане — видео
США за 20 лет не достигли своих целей в Афганистане. Почему 20-летняя кампания ничему их не научила анализирует военный эксперт Виктор Литовкин.
2022-10-08T10:40+0500
2022-10-08T10:40+0500
2022-10-08T11:13+0500
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Военный эксперт Виктор Литовкин проанализировал, почему 20-летняя кампания США ничему их не научила.Как Совбез ООН санкционировал действия США после терактов, почему американцы выбрали мишенью своей военной кампании Афганистан, провал их попыток "демократизировать" страну, как поддерживали производство и распространение наркотиков, зачем покупали российские вертолеты и сколько оружия бросили во время своего бегства из страны, смотрите в видео.* — террористическая организация, запрещена в России
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видео военный эксперт виктор литовкин сша афганистан поражение военная кампания
видео военный эксперт виктор литовкин сша афганистан поражение военная кампания
Литовкин: почему США опозорились в Афганистане — видео
10:40 08.10.2022 (обновлено: 11:13 08.10.2022)
США за 20 лет не достигли своих целей в Афганистане. Почему 20-летняя кампания ничему их не научила, анализирует военный эксперт Виктор Литовкин.
Военный эксперт Виктор Литовкин проанализировал, почему 20-летняя кампания США ничему их не научила.
"За 20 лет американцы не добились ни одной из своих целей, сражаясь против ИГИЛ* и талибов, они только укрепили их власть, сдали Афганистан без единого выстрела и убрались оттуда за одни сутки".
Как Совбез ООН санкционировал действия США после терактов, почему американцы выбрали мишенью своей военной кампании Афганистан, провал их попыток "демократизировать" страну, как поддерживали производство и распространение наркотиков, зачем покупали российские вертолеты и сколько оружия бросили во время своего бегства из страны, смотрите в видео.
* — террористическая организация, запрещена в России