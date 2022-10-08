https://uz.sputniknews.ru/20221008/naselenie-smojet-uchastvovat-v-vybore-nazvaniy-geograficheskix-obektov-28936888.html

Население сможет участвовать в выборе названий географических объектов

Население сможет участвовать в выборе названий географических объектов

Отсутствие четких правил в этой сфере приводит к тому, что названия географических объектов в республике непрерывно изменяются.

2022-10-08T16:07+0500

2022-10-08T16:07+0500

2022-10-08T16:07+0500

общество

население

выборы

республика

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В ходе 33-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса сенаторы одобрили обновленный Закон "О наименованиях географических объектов". Новый документ разработали с учетом предложений и мнений общественности. Об этом сообщает пресс-служба Сената.Чтобы увековечить память личностей, имеющих значение в истории Узбекистана и мира, законодательно четко регламентируется порядок присвоения их имен географическим объектам (улицам, махаллям, площадям, паркам и другим составным частям населенных пунктов). Документ также устанавливает требования к их отбору.До сих пор отсутствие четких правил приводит к тому, что названия географических объектов непрерывно изменяются.Кроме этого, согласно новому закону, при присвоении наименований географическим объектам учитывается мнение местного населения.На заседании сенаторы рассмотрели и одобрили еще пять законов в том числе "О стандартизации" в новой редакции, "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О внесении изменений и дополнений в Закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан", направленных на совершенствование порядка назначения пенсии".

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

население сможет участвовать в выборе названий географических объектов отсутствие четких правил в этой сфере приводит к тому что названия географических объектов в республике непрерывно изменяются