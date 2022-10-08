https://uz.sputniknews.ru/20221008/pri-kakix-boleznyax-nelzya-spat-bez-podushki-28942030.html
При каких болезнях нельзя спать без подушки
При каких болезнях нельзя спать без подушки
Кому небезопасно спать без подушки - читайте в нашем материале.
2022-10-08T21:59+0500
2022-10-08T21:59+0500
2022-10-08T21:59+0500
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болезнь
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С рождения детям начинают подкладывать под голову либо специальные ортопедические изделия разной толщины и конфигурации, либо сложенную в несколько слоев пеленку, отметил заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. Это необходимо для правильного развития скелета, пояснил он. Взрослым тоже не рекомендуется спать на плоской поверхности, причем подушка должна быть определенного размера, добавил врач.По его словам, людям с определенными заболеваниями ни в коем случае нельзя обходиться без подушки.В идеале человеку с любым из перечисленных заболеваний стоит использовать не обычную подушку, а специальное ортопедическое изделие, размер и форму которого нужно обсудить со специалистом, считает врач.
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при каких болезнях нельзя спать без подушки кому небезопасно спать без подушки врач перечислил болезни при которых нельзя спать без подушки какие болезни почему нельзя спать без подушки
при каких болезнях нельзя спать без подушки кому небезопасно спать без подушки врач перечислил болезни при которых нельзя спать без подушки какие болезни почему нельзя спать без подушки
При каких болезнях нельзя спать без подушки
Кому небезопасно спать без подушки - читайте в нашем материале.
С рождения детям начинают подкладывать под голову либо специальные ортопедические изделия разной толщины и конфигурации, либо сложенную в несколько слоев пеленку, отметил
заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. Это необходимо для правильного развития скелета, пояснил он. Взрослым тоже не рекомендуется спать на плоской поверхности, причем подушка должна быть определенного размера, добавил врач.
"Естественная кривизна в шейном отделе позвоночника, или лордоз, должна быть "заполнена" во время сна, чтобы сосуды снабжали мозг кровью, чтобы мозг не испытывал гипоксии. С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга совершенно неправильно спать на ровной поверхности, поскольку это создает некомфортные условия для сонной артерии, позвоночной артерии, подключичной вены и других сосудисто-нервных сплетений. Кроме того, сон без подушки может привести к изменению правильной анатомии шейных позвонков и ущемлению нервных корешков. Чтобы этого не произошло, толщина подушки должна быть равна длине плеча – от шеи до плечевой кости", – сказал Андрей Кабычкин.
По его словам, людям с определенными заболеваниями ни в коем случае нельзя обходиться без подушки.
"Сон без подушки противопоказан людям, страдающим шейным остеохондрозом, радикулопатией шейного отдела, грыжами диска шейного отдела позвоночника, сосудистыми заболеваниями, связанными с позвоночной артерией. Также спать с подушкой нужно людям, испытывающим головную боль, поскольку головная боль – это сигнал о том, что у тебя есть гипоксия головного мозга. А это значит, что где-то сдавливаются сосуды, которые снабжают кровью головной мозг", – предупредил специалист.
В идеале человеку с любым из перечисленных заболеваний стоит использовать не обычную подушку, а специальное ортопедическое изделие, размер и форму которого нужно обсудить со специалистом, считает врач.