https://uz.sputniknews.ru/20221008/pri-kakix-boleznyax-nelzya-spat-bez-podushki-28942030.html

При каких болезнях нельзя спать без подушки

При каких болезнях нельзя спать без подушки

Кому небезопасно спать без подушки - читайте в нашем материале.

2022-10-08T21:59+0500

2022-10-08T21:59+0500

2022-10-08T21:59+0500

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болезнь

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С рождения детям начинают подкладывать под голову либо специальные ортопедические изделия разной толщины и конфигурации, либо сложенную в несколько слоев пеленку, отметил заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. Это необходимо для правильного развития скелета, пояснил он. Взрослым тоже не рекомендуется спать на плоской поверхности, причем подушка должна быть определенного размера, добавил врач.По его словам, людям с определенными заболеваниями ни в коем случае нельзя обходиться без подушки.В идеале человеку с любым из перечисленных заболеваний стоит использовать не обычную подушку, а специальное ортопедическое изделие, размер и форму которого нужно обсудить со специалистом, считает врач.

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