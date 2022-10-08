https://uz.sputniknews.ru/20221008/putinu-dolojili-o-chrezvychaynom-proisshestvii-na-krymskom-mostu-28930754.html

Путину доложили о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту

Путину доложили о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв — подробности в нашем материале.

2022-10-08T12:02+0500

2022-10-08T12:02+0500

2022-10-08T12:02+0500

россия

владимир путин

крымский мост

чп

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также известно, что по поручению российского президента министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.В Совфеде России уже заявили, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту. Так, сенатор Александр Башкин выразил мнение, что нет никаких сомнений. что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту.Депутат Госдумы Олег Морозов, в свою очередь, заявил, что давно анонсируемый украинской стороной теракт на Крымской мосту — уже не просто вызов, а объявление войны без правил.По заявлению главы крымского парламента Владимира Константинова, мост повредили "украинские вандалы".Он подчеркнул, что "смерть и разрушение — единственное, что у них получается", в этом "вся суть киевского режима и украинского государства".Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП.Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы.В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы России - Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

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