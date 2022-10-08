https://uz.sputniknews.ru/20221008/putinu-dolojili-o-chrezvychaynom-proisshestvii-na-krymskom-mostu-28930754.html
Путину доложили о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту
Путину доложили о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту
Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв — подробности в нашем материале.
2022-10-08T12:02+0500
2022-10-08T12:02+0500
2022-10-08T12:02+0500
россия
владимир путин
крымский мост
чп
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также известно, что по поручению российского президента министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.В Совфеде России уже заявили, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту. Так, сенатор Александр Башкин выразил мнение, что нет никаких сомнений. что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту.Депутат Госдумы Олег Морозов, в свою очередь, заявил, что давно анонсируемый украинской стороной теракт на Крымской мосту — уже не просто вызов, а объявление войны без правил.По заявлению главы крымского парламента Владимира Константинова, мост повредили "украинские вандалы".Он подчеркнул, что "смерть и разрушение — единственное, что у них получается", в этом "вся суть киевского режима и украинского государства".Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП.Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы.В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы России - Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.
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путину доложили о чрезвычайном происшествии на крымском мосту что случилось ранним утром в субботу на крымском мосту произошел подрыв подробности заявления официальных лиц аксенов крючков путин песков биография переправа когда восстановят минобороны ск возбудил уголовное дело
путину доложили о чрезвычайном происшествии на крымском мосту что случилось ранним утром в субботу на крымском мосту произошел подрыв подробности заявления официальных лиц аксенов крючков путин песков биография переправа когда восстановят минобороны ск возбудил уголовное дело
Путину доложили о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту
Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв — подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом в субботу сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", — рассказал он.
Также известно, что по поручению российского президента министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
В Совфеде России уже заявили, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту. Так, сенатор Александр Башкин выразил мнение, что нет никаких сомнений. что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту.
Депутат Госдумы Олег Морозов, в свою очередь, заявил, что давно анонсируемый украинской стороной теракт на Крымской мосту — уже не просто вызов, а объявление войны без правил.
По заявлению главы крымского парламента Владимира Константинова, мост повредили "украинские вандалы".
"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели", — написал политик в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "смерть и разрушение — единственное, что у них получается", в этом "вся суть киевского режима и украинского государства".
Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП.
"К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы.
"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - подчеркнул он.
В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы России - Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.