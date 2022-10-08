https://uz.sputniknews.ru/20221008/uzbekistantsy-shturmuyut-chempionat-mira-po-dzyudo--foto-28933686.html
Узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо – фото
Узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо – фото
Подробнее о выступлении сборной Узбекистана на ЧМ по дзюдо в Ташкенте – читайте в нашем материале.
2022-10-08T14:45+0500
2022-10-08T14:45+0500
2022-10-08T14:45+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана уверенно продвигаются на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Ташкенте в эти дни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в субботу узбекистанец Муроджон Юлдошев, выступающий в весовой категории до 73 кг, одолел соперника из Гамбии Файе Нижие оценкой вазари.Затем Юлдошев провел поединок против кыргызстанца Эртура Турдубаева. Узбекистанец смог одолеть уроженца Кыргызстана и пройти в следующий этап соревнований, где он встретится с Соичи Хашимото из Японии.Другой узбекистанский дзюдоист Шахрам Ахадов, также выступающий в весовой категории до 73 кг, одержал уверенную победу иппоном над американцем Домиником Родригесом.В своем втором поединке Ахадову удалось победить своего противника из Испании Сальвадора Рока. Узбекистанский спортсмен выиграл испанца на последней секунде матча иппоном.Представительницам женской сборной Узбекистана в весовой категории до 57 кг Шукуржон Аминовой и Нилуфар Эрмагамбетовой не удалось пройти в следующий этап чемпионата.
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узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо фото как проходит билеты купить где ташкент сколько стоит официальный сайт подробнее о выступлении сборной узбекистана на чм по дзюдо в ташкенте
Узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо – фото
Подробнее о выступлении сборной Узбекистана на ЧМ по дзюдо в Ташкенте – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik.
Спортсмены сборной Узбекистана уверенно продвигаются на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Ташкенте в эти дни. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, в субботу узбекистанец Муроджон Юлдошев, выступающий в весовой категории до 73 кг, одолел соперника из Гамбии Файе Нижие оценкой вазари.
Затем Юлдошев провел поединок против кыргызстанца Эртура Турдубаева. Узбекистанец смог одолеть уроженца Кыргызстана и пройти в следующий этап соревнований, где он встретится с Соичи Хашимото из Японии.
Другой узбекистанский дзюдоист Шахрам Ахадов, также выступающий в весовой категории до 73 кг, одержал уверенную победу иппоном над американцем Домиником Родригесом.
В своем втором поединке Ахадову удалось победить своего противника из Испании Сальвадора Рока. Узбекистанский спортсмен выиграл испанца на последней секунде матча иппоном.
Представительницам женской сборной Узбекистана в весовой категории до 57 кг Шукуржон Аминовой и Нилуфар Эрмагамбетовой не удалось пройти в следующий этап чемпионата.