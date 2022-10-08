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Узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо – фото
Узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо – фото
Подробнее о выступлении сборной Узбекистана на ЧМ по дзюдо в Ташкенте – читайте в нашем материале.
2022-10-08T14:45+0500
2022-10-08T14:45+0500
спорт
узбекистанцы
чемпионат
мир
дзюдо
сборная
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана уверенно продвигаются на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Ташкенте в эти дни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в субботу узбекистанец Муроджон Юлдошев, выступающий в весовой категории до 73 кг, одолел соперника из Гамбии Файе Нижие оценкой вазари.Затем Юлдошев провел поединок против кыргызстанца Эртура Турдубаева. Узбекистанец смог одолеть уроженца Кыргызстана и пройти в следующий этап соревнований, где он встретится с Соичи Хашимото из Японии.Другой узбекистанский дзюдоист Шахрам Ахадов, также выступающий в весовой категории до 73 кг, одержал уверенную победу иппоном над американцем Домиником Родригесом.В своем втором поединке Ахадову удалось победить своего противника из Испании Сальвадора Рока. Узбекистанский спортсмен выиграл испанца на последней секунде матча иппоном.Представительницам женской сборной Узбекистана в весовой категории до 57 кг Шукуржон Аминовой и Нилуфар Эрмагамбетовой не удалось пройти в следующий этап чемпионата.
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узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо фото как проходит билеты купить где ташкент сколько стоит официальный сайт подробнее о выступлении сборной узбекистана на чм по дзюдо в ташкенте
узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо фото как проходит билеты купить где ташкент сколько стоит официальный сайт подробнее о выступлении сборной узбекистана на чм по дзюдо в ташкенте

Узбекистанцы штурмуют чемпионат мира по дзюдо – фото

14:45 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Подробнее о выступлении сборной Узбекистана на ЧМ по дзюдо в Ташкенте – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана уверенно продвигаются на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Ташкенте в эти дни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Так, в субботу узбекистанец Муроджон Юлдошев, выступающий в весовой категории до 73 кг, одолел соперника из Гамбии Файе Нижие оценкой вазари.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Затем Юлдошев провел поединок против кыргызстанца Эртура Турдубаева. Узбекистанец смог одолеть уроженца Кыргызстана и пройти в следующий этап соревнований, где он встретится с Соичи Хашимото из Японии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Другой узбекистанский дзюдоист Шахрам Ахадов, также выступающий в весовой категории до 73 кг, одержал уверенную победу иппоном над американцем Домиником Родригесом.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В своем втором поединке Ахадову удалось победить своего противника из Испании Сальвадора Рока. Узбекистанский спортсмен выиграл испанца на последней секунде матча иппоном.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Представительницам женской сборной Узбекистана в весовой категории до 57 кг Шукуржон Аминовой и Нилуфар Эрмагамбетовой не удалось пройти в следующий этап чемпионата.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо в Ташкенте.
Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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