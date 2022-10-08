https://uz.sputniknews.ru/20221008/v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta-28932480.html

В Ташкенте перекроют ряд улиц – карта

В Ташкенте перекроют ряд улиц – карта

Какие дороги перекроют в столице – читайте в нашем материале.

2022-10-08T14:03+0500

2022-10-08T14:03+0500

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общество

ташкент

улица

перекрытие движения

дороги

дорога

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В Ташкенте на несколько дней перекроют улицу в Шайхантахурском районе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.Так, в связи с дорожно-ремонтными работами с 9:00 часов 8 октября до 00:00 часов 12 октября участок проспекта Беруни, двусторонняя дорога от пересечения с улицей Самарканд Дарвоза и проспектом Навои до пересечения с улицами Лайлитугон и Сикичмон, будет частично закрыт.Хокимият прносит извинения за неудобства гостям и жителям столицы.

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