https://uz.sputniknews.ru/20221008/v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta-28932480.html
В Ташкенте перекроют ряд улиц – карта
В Ташкенте перекроют ряд улиц – карта
Какие дороги перекроют в столице – читайте в нашем материале.
2022-10-08T14:03+0500
2022-10-08T14:03+0500
2022-10-08T14:03+0500
общество
ташкент
улица
перекрытие движения
дороги
дорога
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В Ташкенте на несколько дней перекроют улицу в Шайхантахурском районе. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.Так, в связи с дорожно-ремонтными работами с 9:00 часов 8 октября до 00:00 часов 12 октября участок проспекта Беруни, двусторонняя дорога от пересечения с улицей Самарканд Дарвоза и проспектом Навои до пересечения с улицами Лайлитугон и Сикичмон, будет частично закрыт.Хокимият прносит извинения за неудобства гостям и жителям столицы.
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в ташкенте перекроют ряд улиц карта какие дороги перекроют в столице карта 8 октября 12 октяббря когда откроют перекрытие дорог перекрытые дорог в ташкенте
в ташкенте перекроют ряд улиц карта какие дороги перекроют в столице карта 8 октября 12 октяббря когда откроют перекрытие дорог перекрытые дорог в ташкенте
В Ташкенте перекроют ряд улиц – карта
Какие дороги перекроют в столице – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik.
В Ташкенте на несколько дней перекроют улицу в Шайхантахурском районе. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията столицы.
Так, в связи с дорожно-ремонтными работами с 9:00 часов 8 октября до 00:00 часов 12 октября участок проспекта Беруни, двусторонняя дорога от пересечения с улицей Самарканд Дарвоза и проспектом Навои до пересечения с улицами Лайлитугон и Сикичмон, будет частично закрыт.
Хокимият прносит извинения за неудобства гостям и жителям столицы.