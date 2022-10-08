https://uz.sputniknews.ru/20221008/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28928300.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-10-08T11:21+0500

2022-10-08T11:21+0500

2022-10-08T11:21+0500

общество

узгидромет

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В субботу в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 22-27 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 25-27 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 14-19 градусов.

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