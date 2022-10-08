https://uz.sputniknews.ru/20221008/xazin-o-likvidatsii-evropeyskoy-promyshlennosti-potolke-tsen-na-neft-i-severnyx-potokax-28938909.html
Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
Евросоюз прекратит свое существование, как центр экономической силы.
2022-10-08T20:11+0500
2022-10-08T20:11+0500
2022-10-08T20:11+0500
видео
европа
промышленность
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нефть
северный поток
северный поток - 2
евросоюз
экономика
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В этом им активно помогут США и Великобритания, которые планируют уничтожить ЕС как конкурента в мировой экономике. Уже сейчас многие бизнесы и производства ради спасения бегут из Европы в США. Впрочем, в ЕС до сих пор не понимают, чем им реально грозят самоубийственные решения властей и долгосрочное противостояние с Россией. Так считает экономист и публицист Михаил Хазин. В интервью Spuntik на русском мы также обсудили с экспертом новые санкции, ограничение цен на российские энергоресурсы, происшествие на "Северном потоке", а также глупую, близорукую и губительную политику Евросоюза. Подробнее смотрите в нашем видео
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хазин о ликвидации европейской промышленности и экономики потолке цен на нефть и северных потоках евросоюз прекратит свое существование как центр экономической силы
хазин о ликвидации европейской промышленности и экономики потолке цен на нефть и северных потоках евросоюз прекратит свое существование как центр экономической силы
Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
Евросоюз прекратит свое существование, как центр экономической силы.
В этом им активно помогут США и Великобритания, которые планируют уничтожить ЕС как конкурента в мировой экономике. Уже сейчас многие бизнесы и производства ради спасения бегут из Европы в США.
Впрочем, в ЕС до сих пор не понимают, чем им реально грозят самоубийственные решения властей и долгосрочное противостояние с Россией. Так считает экономист и публицист Михаил Хазин.
В интервью Spuntik на русском мы также обсудили с экспертом новые санкции, ограничение цен на российские энергоресурсы, происшествие на "Северном потоке", а также глупую, близорукую и губительную политику Евросоюза. Подробнее смотрите в нашем видео