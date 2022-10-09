https://uz.sputniknews.ru/20221009/28977518.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено - фото
Движение по Крымскому мосту возобновлено - фото
На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Спецслужбы оперативно восстановили движение по мосту.
2022-10-09T22:00+0500
2022-10-09T22:00+0500
2022-10-09T22:00+0500
фото
крымский мост
автомобили
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фото крымский мост автомобильное движение восстановлено поезд севастополь-санкт-петербург пассажиры
фото крымский мост автомобильное движение восстановлено поезд севастополь-санкт-петербург пассажиры
Движение по Крымскому мосту возобновлено - фото
На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Спецслужбы оперативно восстановили движение по мосту.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Очередь из автомобилей у Крымского моста.
Очередь из автомобилей у Крымского моста.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Легковые автомобили на Крымском мосту.
Легковые автомобили на Крымском мосту.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме.
Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Очередь из автомобилей у Крымского моста.
Очередь из автомобилей у Крымского моста.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Спецслужбы оперативно восстановили автомобильное движение на Крымском мосту.
Спецслужбы оперативно восстановили автомобильное движение на Крымском мосту.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь Санкт-Петербург.
Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь Санкт-Петербург.
© Sputnik / Press Service of the Crimean Railway / Перейти в фотобанк
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Симферополе на материк через Крымский мост.
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Симферополе на материк через Крымский мост.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь – Санкт-Петербург.
Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь – Санкт-Петербург.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Легковые автомобили на Крымском мосту.
Легковые автомобили на Крымском мосту.
Движение по мосту восстановлено.