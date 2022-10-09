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Движение по Крымскому мосту возобновлено - фото
Движение по Крымскому мосту возобновлено - фото
На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Спецслужбы оперативно восстановили движение по мосту.
2022-10-09T22:00+0500
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фото
крымский мост
автомобили
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фото крымский мост автомобильное движение восстановлено поезд севастополь-санкт-петербург пассажиры
фото крымский мост автомобильное движение восстановлено поезд севастополь-санкт-петербург пассажиры

Движение по Крымскому мосту возобновлено - фото

22:00 09.10.2022
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НовостиTelegram
На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Спецслужбы оперативно восстановили движение по мосту.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Очередь из автомобилей у Крымского моста.

Очередь из автомобилей у Крымского моста. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Очередь из автомобилей у Крымского моста.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Легковые автомобили на Крымском мосту.

Легковые автомобили на Крымском мосту. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Легковые автомобили на Крымском мосту.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме.

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Очередь из автомобилей у Крымского моста.

Очередь из автомобилей у Крымского моста. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Очередь из автомобилей у Крымского моста.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Спецслужбы оперативно восстановили автомобильное движение на Крымском мосту.

Спецслужбы оперативно восстановили автомобильное движение на Крымском мосту. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Спецслужбы оперативно восстановили автомобильное движение на Крымском мосту.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь Санкт-Петербург.

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь Санкт-Петербург. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь Санкт-Петербург.

© Sputnik / Press Service of the Crimean Railway / Перейти в фотобанк

Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Симферополе на материк через Крымский мост.

Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Симферополе на материк через Крымский мост. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Press Service of the Crimean Railway
/
Перейти в фотобанк

Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Симферополе на материк через Крымский мост.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь – Санкт-Петербург.

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь – Санкт-Петербург. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала в Севастополе ждут посадку на первый поезд Севастополь – Санкт-Петербург.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Легковые автомобили на Крымском мосту.

Легковые автомобили на Крымском мосту. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Легковые автомобили на Крымском мосту.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Движение по мосту восстановлено.

Движение по мосту восстановлено. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Движение по мосту восстановлено.

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