https://uz.sputniknews.ru/20221009/ekspert-rasskazal-chto-sedaet-mobilnyy-trafik-28942210.html
Эксперт рассказал, что "съедает" мобильный трафик
Эксперт рассказал, что "съедает" мобильный трафик
Какой фактор чаще всего увеличивает расход мобильного трафика и какое ПО может выступить в роли вируса, поглощающего этот ресурс - читайте в нашем материале.
2022-10-09T08:01+0500
2022-10-09T08:01+0500
2022-10-09T08:01+0500
это интересно
мобильный интернет
эксперт
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Телекоммуникационные компании в России начинают отказываться от безлимитных тарифов, между тем пользователи мобильного интернета не привыкли экономить трафик, считает генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его словам, это основная причина, по которой владельцы смартфонов слишком быстро расходуют заранее оплаченные мегабайты.Повысить расход трафика может установленное на устройстве вредоносное ПО, однако со смартфонами такое случается крайне редко, отметил эксперт по кибербезопасности.Однако роль вирусов, расходующих мобильный интернет, могут играть разнообразные приложения, продолжил эксперт.
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эксперт рассказал что съедает мобильный трафик что тратит мобильный трафик на что тратится мобильный трафик какой фактор чаще всего увеличивает расход мобильного трафика и какое по может выступить в роли вируса поглощающего этот ресурс
эксперт рассказал что съедает мобильный трафик что тратит мобильный трафик на что тратится мобильный трафик какой фактор чаще всего увеличивает расход мобильного трафика и какое по может выступить в роли вируса поглощающего этот ресурс
Эксперт рассказал, что "съедает" мобильный трафик
Какой фактор чаще всего увеличивает расход мобильного трафика и какое ПО может выступить в роли вируса, поглощающего этот ресурс - читайте в нашем материале.
Телекоммуникационные компании в России начинают отказываться от безлимитных тарифов, между тем пользователи мобильного интернета не привыкли экономить трафик, считает
генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его словам, это основная причина, по которой владельцы смартфонов слишком быстро расходуют заранее оплаченные мегабайты.
"Сегодня провайдеры начинают отказываться от безлимитных тарифов, а у пользователей нет привычки следить за расходом трафика. Многие смотрят с помощью мобильного интернета видеоролики и фильмы, пересылают файлы большого объема. При этом трафик "утекает". Социальные сети тоже "съедают" довольно много. Поэтому пользователи потребляют много трафика", – сказал
Раевский.
Повысить расход трафика может установленное на устройстве вредоносное ПО, однако со смартфонами такое случается крайне редко, отметил эксперт по кибербезопасности.
"Вирус на мобильном устройстве – это пока еще экзотика, такое нечасто случается. Но если какой-то вредоносный программный код действительно попал в смартфон и расходует трафик, просто удалить его не получится. Понадобится антивирусная программа. Либо может помочь сброс настроек телефона до заводских", – пояснил эксперт.
Однако роль вирусов, расходующих мобильный интернет, могут играть разнообразные приложения, продолжил эксперт.
"Мы обычно устанавливаем все подряд приложения на устройство, у нас нет тормоза, между тем они сами по себе потребляют трафик. Приложение, которым человек не пользуется, может "съедать" трафик и быть причиной того, что мобильный интернет неожиданно заканчивается. То есть в качестве вируса могут выступать приложения. Распознать это довольно просто: в настройках смартфона можно посмотреть потребляемые ресурсы, в том числе интернет-трафик. Проверьте, какие приложения потребляют больше, и подумайте, насколько они вам нужны" – посоветовал он.