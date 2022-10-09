https://uz.sputniknews.ru/20221009/ekspert-rasskazal-chto-sedaet-mobilnyy-trafik-28942210.html

Эксперт рассказал, что "съедает" мобильный трафик

Эксперт рассказал, что "съедает" мобильный трафик

Какой фактор чаще всего увеличивает расход мобильного трафика и какое ПО может выступить в роли вируса, поглощающего этот ресурс - читайте в нашем материале.

2022-10-09T08:01+0500

2022-10-09T08:01+0500

2022-10-09T08:01+0500

это интересно

мобильный интернет

эксперт

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Телекоммуникационные компании в России начинают отказываться от безлимитных тарифов, между тем пользователи мобильного интернета не привыкли экономить трафик, считает генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его словам, это основная причина, по которой владельцы смартфонов слишком быстро расходуют заранее оплаченные мегабайты.Повысить расход трафика может установленное на устройстве вредоносное ПО, однако со смартфонами такое случается крайне редко, отметил эксперт по кибербезопасности.Однако роль вирусов, расходующих мобильный интернет, могут играть разнообразные приложения, продолжил эксперт.

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эксперт рассказал что съедает мобильный трафик что тратит мобильный трафик на что тратится мобильный трафик какой фактор чаще всего увеличивает расход мобильного трафика и какое по может выступить в роли вируса поглощающего этот ресурс