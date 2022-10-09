https://uz.sputniknews.ru/20221009/litovkin-ssha-sozdadut-giperzvukovuyu-raketu-u-rossii-budet-chem-ee-sbit---video-28977259.html

Литовкин: США создадут гиперзвуковую ракету, у России будет, чем ее сбить - видео

Литовкин: США создадут гиперзвуковую ракету, у России будет, чем ее сбить - видео

Почему сверхзвуковое оружие Америки нельзя сравнивать с российским и почему их ракету еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковой в интервью Sputnik рассказывает военный обозреватель.

2022-10-09T20:13+0500

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сша

россия

оружие

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США вкладывают огромные ресурсы в разработку собственного гиперзвукового оружия. При этом лучшие американские разработки все еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковыми, так как их скорость слишком низкая для такого типа оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Почему у США нет конкурентного сверхзвукового оружия, а также о том, чем ответит Россия, когда американцы наконец смогут создать свои гиперзвуковые ракеты, смотрите в нашем видео.

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видео военный эксперт виктор литовкин гиперзвуковые сверхзвуковые ракеты