https://uz.sputniknews.ru/20221009/litovkin-ssha-sozdadut-giperzvukovuyu-raketu-u-rossii-budet-chem-ee-sbit---video-28977259.html
Литовкин: США создадут гиперзвуковую ракету, у России будет, чем ее сбить - видео
Литовкин: США создадут гиперзвуковую ракету, у России будет, чем ее сбить - видео
Почему сверхзвуковое оружие Америки нельзя сравнивать с российским и почему их ракету еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковой в интервью Sputnik рассказывает военный обозреватель.
2022-10-09T20:13+0500
2022-10-09T20:13+0500
2022-10-09T20:28+0500
видео
сша
россия
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/09/28977099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e16304170567475bd5702a87e9a3de0.jpg
США вкладывают огромные ресурсы в разработку собственного гиперзвукового оружия. При этом лучшие американские разработки все еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковыми, так как их скорость слишком низкая для такого типа оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Почему у США нет конкурентного сверхзвукового оружия, а также о том, чем ответит Россия, когда американцы наконец смогут создать свои гиперзвуковые ракеты, смотрите в нашем видео.
сша
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/09/28977099_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd530dde865a31c70fe398f3d4774ed5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео военный эксперт виктор литовкин гиперзвуковые сверхзвуковые ракеты
видео военный эксперт виктор литовкин гиперзвуковые сверхзвуковые ракеты
Литовкин: США создадут гиперзвуковую ракету, у России будет, чем ее сбить - видео
20:13 09.10.2022 (обновлено: 20:28 09.10.2022)
Почему сверхзвуковое оружие Америки нельзя сравнивать с российским и почему их ракету еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковой в интервью Sputnik рассказывает военный обозреватель.
США вкладывают огромные ресурсы в разработку собственного гиперзвукового оружия. При этом лучшие американские разработки все еще нельзя назвать по-настоящему гиперзвуковыми, так как их скорость слишком низкая для такого типа оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Американцы – любители выдавать желаемое за действительное. Они специалисты большие в этом деле, в рекламе им нет равных", - говорит Литовкин.
Почему у США нет конкурентного сверхзвукового оружия, а также о том, чем ответит Россия, когда американцы наконец смогут создать свои гиперзвуковые ракеты, смотрите в нашем видео.