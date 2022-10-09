https://uz.sputniknews.ru/20221009/pamyatnik-bibi-ona-mojet-stat-muzeem-pod-otkrytym-nebom--ekspert-28962039.html

Памятник "Биби Она" может стать музеем под открытым небом – эксперт

Памятник "Биби Она" может стать музеем под открытым небом – эксперт

Необходимо также увеличить площадь проводимых здесь археологических раскопок, считает научный сотрудник Управления охраны и изучения памятников культурного наследия.

2022-10-09T17:06+0500

2022-10-09T17:06+0500

2022-10-09T17:41+0500

культура

археологические раскопки

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Территорию археологического памятника "Биби Она", расположенного в Чустском районе Наманганской области, можно превратить в музей под открытым небом. Об этом сообщили в правительстве Наманганской области.Ученые считают, что в результате проводимых здесь археологичских исследований вновь появилась необходимость периодизации и научного анализа культурных слоев памятника и обнаруженных артефактов.По словам археолога, на территории памятника необходимо провести палеозоологические и палеоботанические исследования современными методами, поскольку в результате проведенных раскопок в культурных слоях ученые обнаружили много костей животных и растительных остатков."Необходимо продолжить научно-исследовательские работы над памятником на основе современных технологий, то есть провести сканирование памятника, планиографические и стратиграфические раскопки на базе "Лаборатории высоких технологий" Министерства инновационного развития", — говорит он.Уточнение границы охраны археологического памятника "Биби Она" и разработка плана охраны объекта от различных внешних воздействий также является актуальным вопросом дня.Для сведения существует несколько предположений о возрасте города Чуст. Например, в результате археологических раскопок, проведенных в 1953, 1957, 1959, 1961 годах на городище "Биби Она", ученые предположили, что обнаруженная здесь культура относится к эпохе позднего бронзового и раннего железного века.

наманганская область

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памятник биби она раскопки чустская культура бронзовый железный век музей под открытым небом