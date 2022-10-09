https://uz.sputniknews.ru/20221009/pamyatnik-bibi-ona-mojet-stat-muzeem-pod-otkrytym-nebom--ekspert-28962039.html
Памятник "Биби Она" может стать музеем под открытым небом – эксперт
Памятник "Биби Она" может стать музеем под открытым небом – эксперт
Необходимо также увеличить площадь проводимых здесь археологических раскопок, считает научный сотрудник Управления охраны и изучения памятников культурного наследия.
2022-10-09T17:06+0500
2022-10-09T17:06+0500
2022-10-09T17:41+0500
культура
археологические раскопки
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Территорию археологического памятника "Биби Она", расположенного в Чустском районе Наманганской области, можно превратить в музей под открытым небом. Об этом сообщили в правительстве Наманганской области.Ученые считают, что в результате проводимых здесь археологичских исследований вновь появилась необходимость периодизации и научного анализа культурных слоев памятника и обнаруженных артефактов.По словам археолога, на территории памятника необходимо провести палеозоологические и палеоботанические исследования современными методами, поскольку в результате проведенных раскопок в культурных слоях ученые обнаружили много костей животных и растительных остатков."Необходимо продолжить научно-исследовательские работы над памятником на основе современных технологий, то есть провести сканирование памятника, планиографические и стратиграфические раскопки на базе "Лаборатории высоких технологий" Министерства инновационного развития", — говорит он.Уточнение границы охраны археологического памятника "Биби Она" и разработка плана охраны объекта от различных внешних воздействий также является актуальным вопросом дня.Для сведения существует несколько предположений о возрасте города Чуст. Например, в результате археологических раскопок, проведенных в 1953, 1957, 1959, 1961 годах на городище "Биби Она", ученые предположили, что обнаруженная здесь культура относится к эпохе позднего бронзового и раннего железного века.
наманганская область
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памятник биби она раскопки чустская культура бронзовый железный век музей под открытым небом
памятник биби она раскопки чустская культура бронзовый железный век музей под открытым небом
Памятник "Биби Она" может стать музеем под открытым небом – эксперт
17:06 09.10.2022 (обновлено: 17:41 09.10.2022)
Необходимо также увеличить площадь проводимых здесь археологических раскопок, считает научный сотрудник Управления охраны и изучения памятников культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Территорию археологического памятника "Биби Она", расположенного в Чустском районе Наманганской области, можно превратить в музей под открытым небом. Об этом сообщили
в правительстве Наманганской области.
Ученые считают, что в результате проводимых здесь археологичских исследований вновь появилась необходимость периодизации и научного анализа культурных слоев памятника и обнаруженных артефактов.
"В дальнейшем есть необходимость дальнейшего расширения исследуемого участка раскопок и создания музея под открытым небом", — считает научный сотрудник Управления охраны и изучения памятника культурного наследия "Ахсикент" Шукрулло Насриддинов.
По словам археолога, на территории памятника необходимо провести палеозоологические и палеоботанические исследования современными методами, поскольку в результате проведенных раскопок в культурных слоях ученые обнаружили много костей животных и растительных остатков.
"Необходимо продолжить научно-исследовательские работы над памятником на основе современных технологий, то есть провести сканирование памятника, планиографические и стратиграфические раскопки на базе "Лаборатории высоких технологий" Министерства инновационного развития", — говорит он.
Уточнение границы охраны археологического памятника "Биби Она" и разработка плана охраны объекта от различных внешних воздействий также является актуальным вопросом дня.
Для сведения существует несколько предположений о возрасте города Чуст. Например, в результате археологических раскопок, проведенных в 1953, 1957, 1959, 1961 годах на городище "Биби Она", ученые предположили, что обнаруженная здесь культура относится к эпохе позднего бронзового и раннего железного века.