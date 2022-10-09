https://uz.sputniknews.ru/20221009/skonchalsya-poet-i-dramaturg-xaydar-muxammad-28955801.html

Скончался поэт и драматург Хайдар Мухаммад

Скончался поэт и драматург Хайдар Мухаммад

Спектакли по пьесам известного узбекистанского драматурга шли на сценах театров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

2022-10-09T12:03+0500

2022-10-09T12:03+0500

2022-10-09T12:03+0500

общество

поэт

скончался

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Скончался член Союза писателей Узбекистана, известный поэт и драматург, Хайдар Мухаммад. Об этом сообщает Союз писателей Узбекистана.Хайдар Мухаммад родился в 1936 году в Ташкенте. Окончил факультет филологии Ташкентского государственного педагогического института имени Низами. Был редактором на телевидении и радио Узбекистана, занимал ответственные должности в Министерстве культуры. Много лет трудился в Академическом драматическом театре имени Хамзы.Его авторству принадлежит целый ряд сборников поэзии, а также множество пьес.В народных театрах нашей республики шли спектакли по таким произведениям Мухаммада, как "Шелковые ковры", "Один день Навои", "Улугбек Шарафати", "Дверь счастья Беруни", "Бешенство любви", "Сабир Рагимов и предатель", "Просьба красивой женщины".Спектакли по пьесам "Ташкентская озорная принцесса", "Сердце - фарфоровая чаша", "Конкурс женихов" с успехом шли на сценах театров Таджикистана и Кыргызстана.Фильм "Железный человек" по мотивам комедии "Женские разговоры" стал одной из самых популярных кинолент в республике.

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узбекистан поэт драматург хайдар мухаммад скончался