https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-denove-i-urgenche-sozdadut-sportivnye-shkoly-dzyudo-28943446.html

В Денау и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо

В Денау и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо

Общее количество учащихся двух новых спортивно-образовательных учреждений не будет превышать 210 человек.

2022-10-09T10:03+0500

2022-10-09T10:03+0500

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общество

ургенч

школа

дзюдо

спорт

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ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В Ургенче и Денау создадут спортивные школы дзюдо. Соответствующее постановление принято правительством. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.Согласно постановлению, одной из основных задач новых образовательных учреждений является подготовка спортивной базы для участия в национальных и международных соревнованиях. Известно, что общее количество учащихся школ дзюдо составит не более 210 человек с учетом весовых категорий и рангов поясов занимающихся. Таким образом, успешно сдавшие экзамены ученики будут приниматься в пятый класс ежегодно, начиная с 2022-2023 учебного года. Также в этих школах детей будут обучать в рамках общеобразовательной программы.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в денове и ургенче создадут спортивные школы дзюдо общее количество учащихся двух новых спортивно образовательных учреждений не будет превышать 210 человек