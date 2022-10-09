https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-denove-i-urgenche-sozdadut-sportivnye-shkoly-dzyudo-28943446.html
В Денау и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо
В Денау и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо
Общее количество учащихся двух новых спортивно-образовательных учреждений не будет превышать 210 человек.
2022-10-09T10:03+0500
2022-10-09T10:03+0500
2022-10-09T12:55+0500
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ургенч
школа
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В Ургенче и Денау создадут спортивные школы дзюдо. Соответствующее постановление принято правительством. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.Согласно постановлению, одной из основных задач новых образовательных учреждений является подготовка спортивной базы для участия в национальных и международных соревнованиях. Известно, что общее количество учащихся школ дзюдо составит не более 210 человек с учетом весовых категорий и рангов поясов занимающихся. Таким образом, успешно сдавшие экзамены ученики будут приниматься в пятый класс ежегодно, начиная с 2022-2023 учебного года. Также в этих школах детей будут обучать в рамках общеобразовательной программы.
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в денове и ургенче создадут спортивные школы дзюдо общее количество учащихся двух новых спортивно образовательных учреждений не будет превышать 210 человек
в денове и ургенче создадут спортивные школы дзюдо общее количество учащихся двух новых спортивно образовательных учреждений не будет превышать 210 человек
В Денау и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо
10:03 09.10.2022 (обновлено: 12:55 09.10.2022)
Общее количество учащихся двух новых спортивно-образовательных учреждений не будет превышать 210 человек.
ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik.
В Ургенче и Денау создадут спортивные школы дзюдо. Соответствующее постановление принято правительством. Об этом сообщает
пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.
Согласно постановлению, одной из основных задач новых образовательных учреждений является подготовка спортивной базы для участия в национальных и международных соревнованиях.
Известно, что общее количество учащихся школ дзюдо составит не более 210 человек с учетом весовых категорий и рангов поясов занимающихся.
Таким образом, успешно сдавшие экзамены ученики будут приниматься в пятый класс ежегодно, начиная с 2022-2023 учебного года. Также в этих школах детей будут обучать в рамках общеобразовательной программы.