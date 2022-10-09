https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-dushanbe-nashli-drevneyshuyu-rukopis-ob-amire-temure-28977383.html

В Душанбе нашли древнейшую рукопись об Амире Темуре

В Душанбе нашли древнейшую рукопись об Амире Темуре

Копию уникальной рукописи привезут в Узбекистан для углубленного исследования

2022-10-09T21:16+0500

2022-10-09T21:16+0500

2022-10-09T21:36+0500

культура

амир темур

история

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ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В Душанбе обнаружили древнейшую рукопись о жизни и творчестве Амира Темура, написанную на узбекском языке. Об этом сообщает Республиканский центр духовности и просвещения.Ученый из Навои Бадриддин Максудов сказал, что обнаруженную недавно книгу об Амире Темуре, можно назвать самой древней из дошедших до нас тюркских рукописей.Известное прежде самое древнее письменное тюркское произведение об Амире Темуре датировано 1713 годом.На обнаруженной рукописи стоит дата – раджаб 1027 год хиджры. Это соответствует июню-июлю 1618 года. Ученые считают, что это дата создания копии произведения, сама же книга могла быть написана раньше.На данный момент неизвестно, кто автор рукописи и кто создал копию.Председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов сообщил, что копию этой уникальной рукописи, привезут в Узбекистан для проведения углубленного исследования с участием узбекистанских историков и источниковедов.

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