https://uz.sputniknews.ru/20221010/akademiya-slujby-gosudarstvennoy-bezopasnosti-otkryla-nabor-na-obuchenie-28993412.html

Академия Службы государственной безопасности открыла набор на обучение

Академия Службы государственной безопасности открыла набор на обучение

Как проходит отбор для обучения в Академии СГБ - читайте в нашем материале.

2022-10-10T14:06+0500

2022-10-10T14:06+0500

2022-10-10T14:06+0500

общество

служба государственной безопасности

обучение

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Академия Службы государственной безопасности имени Амира Темура открыла набор на обучение на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает агентство "УзА".Так, на официальном сайте продолжается регистрация для участия в конкурсе по отбору кандидатов для обучения по направлению образования бакалавриата в очной форме.Согласно постановлению № 241 Кабинета министров Узбекистана, для участия в предварительном отборе кандидатов, которые прошли регистрацию, допустят к тестовым испытаниям в Государственном тестовом центре при Кабмине и его территориальных отделах.При этом лица (за исключениям тех, кто находится на полном государственном обеспечении, воспитанники домов милосердия) для участия в тестовых испытаниях должны произвести оплату в размере половины базовой расчётной величины.Те кандидаты, которые не участвуют в тестовых испытаниях в рамках предварительного отбора, а также не набравшие достаточное количество баллов, не будут допущены к следующим этапам.

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академия службы государственной безопасности открыла набор на обучение как проходит отбор для обучения в академии сгб