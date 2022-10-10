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Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221010/lukashenko-moskva-i-minsk-dogovorilis-o-razvertyvanii-sovmestnoy-gruppirovki-voysk-28998235.html
Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании совместной группировки войск
Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании совместной группировки войск
Формирование региональной группировки началось два дня назад по распоряжению белорусского лидера.
2022-10-10T14:31+0500
2022-10-10T15:06+0500
специальная военная операция россии в донбассе
александр лукашенко
москва
минск
группировка
беларусь
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с военно-силовым блоком в понедельник заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сообщает официальный сайт белорусского лидера.Также он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению.Известно, что речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.Кроме этого, Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.Он особо выделил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел.Он считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад и предупредил, что Беларусь достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.Лукашенко также потребовал от военных не допустить войны на территории Беларуси и поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера.Помимо прочего, президент в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных.
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лукашенко москва и минск договорились о развертывании совместной группировки войск формирование региональной группировки началось два дня назад по распоряжению белорусского лидера
лукашенко москва и минск договорились о развертывании совместной группировки войск формирование региональной группировки началось два дня назад по распоряжению белорусского лидера

Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании совместной группировки войск

14:31 10.10.2022 (обновлено: 15:06 10.10.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Формирование региональной группировки началось два дня назад по распоряжению белорусского лидера.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с военно-силовым блоком в понедельник заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сообщает официальный сайт белорусского лидера.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", — заявил Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

Также он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению.
Известно, что речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.
Кроме этого, Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.
"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - подчеркнул белорусский лидер.
Он особо выделил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел.
"Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел", - отметил Лукашенко.
Он считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад и предупредил, что Беларусь достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.

"Их (официальный Киев – Sputnik) толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал белорусский президент.

Лукашенко также потребовал от военных не допустить войны на территории Беларуси и поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера.
Помимо прочего, президент в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных.
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