https://uz.sputniknews.ru/20221010/lukashenko-moskva-i-minsk-dogovorilis-o-razvertyvanii-sovmestnoy-gruppirovki-voysk-28998235.html

Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании совместной группировки войск

Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании совместной группировки войск

Формирование региональной группировки началось два дня назад по распоряжению белорусского лидера.

2022-10-10T14:31+0500

2022-10-10T14:31+0500

2022-10-10T15:06+0500

специальная военная операция россии в донбассе

александр лукашенко

москва

минск

группировка

беларусь

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с военно-силовым блоком в понедельник заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сообщает официальный сайт белорусского лидера.Также он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению.Известно, что речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.Кроме этого, Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.Он особо выделил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел.Он считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад и предупредил, что Беларусь достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.Лукашенко также потребовал от военных не допустить войны на территории Беларуси и поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера.Помимо прочего, президент в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных.

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лукашенко москва и минск договорились о развертывании совместной группировки войск формирование региональной группировки началось два дня назад по распоряжению белорусского лидера