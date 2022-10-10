https://uz.sputniknews.ru/20221010/pochemu-shkoly-dzyudo-otkroyut-v-denau-i-urgenche--video-29010971.html
Почему школы дзюдо откроют в Денау и Ургенче – видео
Почему школы дзюдо откроют в Денау и Ургенче – видео
Почему для открытия первых школ боевых искусств выбрали именно эти два города и как будут дальше развивать дзюдо в Узбекистане в интервью Sputnik рассказал представитель Федерации дзюдо Камолиддин Рахимов.
2022-10-10T21:46+0500
2022-10-10T21:46+0500
2022-10-10T22:46+0500
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дзюдо
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На днях правительство Узбекистана приняло постановление о создании спортивных школ дзюдо в Ургенче и Денау. Почему для открытия первых спортшкол выбрали именно эти два города в интервью Sputnik рассказал руководитель информационной службы Федерации дзюдо Узбекистана Камолиддин Рахимов.Как будет организовано обучение в этих школах и как дальше планируют развивать дзюдо в республике смотрите в нашем видео.
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видео школа дзюдо ургенч денау сурхандарьинская хорезмская область руководитель информационной службы федерации дзюдо узбекистана камолиддин рахимов
видео школа дзюдо ургенч денау сурхандарьинская хорезмская область руководитель информационной службы федерации дзюдо узбекистана камолиддин рахимов
Почему школы дзюдо откроют в Денау и Ургенче – видео
21:46 10.10.2022 (обновлено: 22:46 10.10.2022)
Почему для открытия первых школ боевых искусств выбрали именно эти два города и как будут дальше развивать дзюдо в Узбекистане в интервью Sputnik рассказал представитель Федерации дзюдо Камолиддин Рахимов.
На днях правительство Узбекистана приняло постановление о создании спортивных школ дзюдо в Ургенче и Денау. Почему для открытия первых спортшкол выбрали именно эти два города в интервью Sputnik рассказал руководитель информационной службы Федерации дзюдо Узбекистана Камолиддин Рахимов.
"Большая часть мужской сборной Узбекистана по дзюдо сформировалась непосредственно в Сурхандарьинской области, а женская – в Хорезмской. Учитывая обилие талантов в этих двух регионах, там и откроются школы мастерства по дзюдо. Также планируется поэтапное открытие школ в других районах", - рассказал он.
Как будет организовано обучение в этих школах и как дальше планируют развивать дзюдо в республике смотрите в нашем видео
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