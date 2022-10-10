https://uz.sputniknews.ru/20221010/pochemu-shkoly-dzyudo-otkroyut-v-denau-i-urgenche--video-29010971.html

Почему школы дзюдо откроют в Денау и Ургенче – видео

Почему школы дзюдо откроют в Денау и Ургенче – видео

Почему для открытия первых школ боевых искусств выбрали именно эти два города и как будут дальше развивать дзюдо в Узбекистане в интервью Sputnik рассказал представитель Федерации дзюдо Камолиддин Рахимов.

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видео

спорт

дзюдо

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На днях правительство Узбекистана приняло постановление о создании спортивных школ дзюдо в Ургенче и Денау. Почему для открытия первых спортшкол выбрали именно эти два города в интервью Sputnik рассказал руководитель информационной службы Федерации дзюдо Узбекистана Камолиддин Рахимов.Как будет организовано обучение в этих школах и как дальше планируют развивать дзюдо в республике смотрите в нашем видео.

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видео школа дзюдо ургенч денау сурхандарьинская хорезмская область руководитель информационной службы федерации дзюдо узбекистана камолиддин рахимов