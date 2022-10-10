https://uz.sputniknews.ru/20221010/uzbekistanki-zavoevyvayut-medali-na-chempionate-azii-po-tyajeloy-atletike--foto-28982478.html
Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото
Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
2022-10-10T10:15+0500
2022-10-10T10:15+0500
2022-10-10T10:15+0500
спорт
узбекистанка
тяжелая атлетика
медаль
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистанские спортсменки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Призерами соревнований уже стали Джамиля Панфилова и Нигора Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что чемпионат проходит в Манаме, Бахрейне. Он стартовал в субботу.Так, в первый стартовый день бронзовую награду республике принесла Джамиля Панфилова, выступающая в весовой категории до 49 кг. Она заняла третье место в рывке с результатом 79 кг.Во второй день соревнований копилку сборной Узбекистана двумя медалями пополнила Нигора Абдуллаева. Она выступала в весовой категории до 55 кг, завоевав бронзу в рывке с результатом 87 кг и заняв четвертое место в толчке - с результатом 106 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений она также стала бронзовым призером первенства Азии.Таким образом, на данный момент на счету сборной Узбекистана по тяжелой атлетике три бронзовые награды.
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узбекистанки завоевывают медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне нигора абдуллаева джамиля панфилова результаты рейтинг
узбекистанки завоевывают медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне нигора абдуллаева джамиля панфилова результаты рейтинг
Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Узбекистанские спортсменки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Призерами соревнований уже стали Джамиля Панфилова и Нигора Абдуллаева. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Известно, что чемпионат проходит в Манаме, Бахрейне. Он стартовал в субботу.
Так, в первый стартовый день бронзовую награду республике принесла Джамиля Панфилова, выступающая в весовой категории до 49 кг. Она заняла третье место в рывке с результатом 79 кг.
Во второй день соревнований копилку сборной Узбекистана двумя медалями пополнила Нигора Абдуллаева. Она выступала в весовой категории до 55 кг, завоевав бронзу в рывке с результатом 87 кг и заняв четвертое место в толчке - с результатом 106 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений она также стала бронзовым призером первенства Азии.
Таким образом, на данный момент на счету сборной Узбекистана по тяжелой атлетике три бронзовые награды.