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Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото

Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото

Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.

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спорт

узбекистанка

тяжелая атлетика

медаль

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистанские спортсменки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Призерами соревнований уже стали Джамиля Панфилова и Нигора Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что чемпионат проходит в Манаме, Бахрейне. Он стартовал в субботу.Так, в первый стартовый день бронзовую награду республике принесла Джамиля Панфилова, выступающая в весовой категории до 49 кг. Она заняла третье место в рывке с результатом 79 кг.Во второй день соревнований копилку сборной Узбекистана двумя медалями пополнила Нигора Абдуллаева. Она выступала в весовой категории до 55 кг, завоевав бронзу в рывке с результатом 87 кг и заняв четвертое место в толчке - с результатом 106 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений она также стала бронзовым призером первенства Азии.Таким образом, на данный момент на счету сборной Узбекистана по тяжелой атлетике три бронзовые награды.

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узбекистанки завоевывают медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне нигора абдуллаева джамиля панфилова результаты рейтинг