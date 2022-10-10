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Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото
Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
2022-10-10T10:15+0500
2022-10-10T10:15+0500
спорт
узбекистанка
тяжелая атлетика
медаль
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистанские спортсменки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Призерами соревнований уже стали Джамиля Панфилова и Нигора Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что чемпионат проходит в Манаме, Бахрейне. Он стартовал в субботу.Так, в первый стартовый день бронзовую награду республике принесла Джамиля Панфилова, выступающая в весовой категории до 49 кг. Она заняла третье место в рывке с результатом 79 кг.Во второй день соревнований копилку сборной Узбекистана двумя медалями пополнила Нигора Абдуллаева. Она выступала в весовой категории до 55 кг, завоевав бронзу в рывке с результатом 87 кг и заняв четвертое место в толчке - с результатом 106 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений она также стала бронзовым призером первенства Азии.Таким образом, на данный момент на счету сборной Узбекистана по тяжелой атлетике три бронзовые награды.
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узбекистанки завоевывают медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне нигора абдуллаева джамиля панфилова результаты рейтинг
узбекистанки завоевывают медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне нигора абдуллаева джамиля панфилова результаты рейтинг

Узбекистанки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — фото

10:15 10.10.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНигора Абдуллаева на чемпионате Азии по тяжелой атлетике.
Нигора Абдуллаева на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистанские спортсменки завоевывают медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Призерами соревнований уже стали Джамиля Панфилова и Нигора Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Известно, что чемпионат проходит в Манаме, Бахрейне. Он стартовал в субботу.
Так, в первый стартовый день бронзовую награду республике принесла Джамиля Панфилова, выступающая в весовой категории до 49 кг. Она заняла третье место в рывке с результатом 79 кг.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДжамиля Панфилова на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
Джамиля Панфилова на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Во второй день соревнований копилку сборной Узбекистана двумя медалями пополнила Нигора Абдуллаева. Она выступала в весовой категории до 55 кг, завоевав бронзу в рывке с результатом 87 кг и заняв четвертое место в толчке - с результатом 106 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений она также стала бронзовым призером первенства Азии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНигора Абдуллаева на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
Нигора Абдуллаева на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Таким образом, на данный момент на счету сборной Узбекистана по тяжелой атлетике три бронзовые награды.
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