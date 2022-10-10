https://uz.sputniknews.ru/20221010/uzbekistanskie-muzykanty-primut-uchastie-v-konkurse-russkix-romansov-v-bishkeke-29007283.html

Узбекистанские музыканты примут участие в конкурсе русских романсов в Бишкеке

Узбекистанские музыканты примут участие в конкурсе русских романсов в Бишкеке

Лауреаты конкурса получат возможность выступить на московской "Романсиаде" в декабре этого года.

2022-10-10T18:43+0500

2022-10-10T18:43+0500

2022-10-10T18:43+0500

культура

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в VI Международном конкурсе молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская романсиада". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что конкурс пройдет 20 октября в Бишкеке в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.Победители "Среднеазиатской романсиады" примут участие в финале московской "Романсиады" в декабре 2022 года.В конкурсе в Бишкеке примут участие и студенты Государственной консерватории Узбекистана. Также в нем могут поучаствовать учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, любители русского романса. В состав международного жюри конкурса вошел Народный артист Узбекистана, профессор Авазхон Раджабов.Конкурсные прослушивания проходят в два тура, в каждом туре будет исполнено по одному русскому романсу. В первом туре участники исполняют романсы композиторов-классиков XIX – XX вв, а во втором романсы конца XIX – начала XX вв. При этом, к участию во втором туре допускается не более половины участников конкурса.Также в рамках конкурса существует дополнительная номинация "Кыргызский романс", где могут выступить по желанию участники, прошедшие во второй тур.Конкурс проводится в следующих номинациях:Лауреаты конкурса 21 октября примут участие в концерте "Звезды русского романса" с участием известных исполнителей из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

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узбекистанские музыканты примут участие в конкурсе русских романсов в бишкеке лауреаты конкурса получат возможность выступить на московской романсиада москва в декабре этого года международный конкурс молодых исполнителей русского романса среднеазиатская романсиада принять участие