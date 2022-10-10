https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-zaregistrirovali-pochti-200-tysyach-brakov-v-etom-godu-28994121.html

В Узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году

В Узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году

Как снизилось количество браков по сравнению с прошлым годом - читайте в нашем материале.

2022-10-10T16:39+0500

2022-10-10T16:39+0500

2022-10-10T16:39+0500

общество

узбекистан

брак

регистрация

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Узбекистане за январь-сентябрь этого года было зарегистрировано более 197 тыс. браков. Об этом сообщает ИА "Дунё".Так, по данным Госкомстата, этот показатель на 9,75 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Известно, что в пятерку регионов, где зарегистрировали больше всего браков входят:Шестое место занимает Ташкент с показателем 16383 браков, за ним следом расположилась Ташкентская область с 16226 браками. Наманганская область - 14659, Хорезмская - 11039, Бухарская - 10907. В Каракалпакстане за девять месяцев текущего года было заключено 8563 брака, в Джизаксой области этот показатель составил 8563, а в Навоийской области 6335 пар заключили браки за этот период.Последнее место по количеству заключенных браков занимает Сырдарьинская область (5164).

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в узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году как снизилось количество браков по сравнению с прошлым годом госкомстат сколько людей поженились в этом году