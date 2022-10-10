https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-zaregistrirovali-pochti-200-tysyach-brakov-v-etom-godu-28994121.html
В Узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году
В Узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году
Как снизилось количество браков по сравнению с прошлым годом - читайте в нашем материале.
2022-10-10T16:39+0500
2022-10-10T16:39+0500
2022-10-10T16:39+0500
общество
узбекистан
брак
регистрация
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Узбекистане за январь-сентябрь этого года было зарегистрировано более 197 тыс. браков. Об этом сообщает ИА "Дунё".Так, по данным Госкомстата, этот показатель на 9,75 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Известно, что в пятерку регионов, где зарегистрировали больше всего браков входят:Шестое место занимает Ташкент с показателем 16383 браков, за ним следом расположилась Ташкентская область с 16226 браками. Наманганская область - 14659, Хорезмская - 11039, Бухарская - 10907. В Каракалпакстане за девять месяцев текущего года было заключено 8563 брака, в Джизаксой области этот показатель составил 8563, а в Навоийской области 6335 пар заключили браки за этот период.Последнее место по количеству заключенных браков занимает Сырдарьинская область (5164).
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в узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году как снизилось количество браков по сравнению с прошлым годом госкомстат сколько людей поженились в этом году
в узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году как снизилось количество браков по сравнению с прошлым годом госкомстат сколько людей поженились в этом году
В Узбекистане зарегистрировали почти 200 тысяч браков в этом году
Как снизилось количество браков по сравнению с прошлым годом - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
В Узбекистане за январь-сентябрь этого года было зарегистрировано более 197 тыс. браков. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
Так, по данным Госкомстата, этот показатель на 9,75 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известно, что в пятерку регионов, где зарегистрировали больше всего браков входят:
1.
Самаркандская область - 22329;
2.
Ферганская область - 20955;
3.
Кашкадарьинская область - 20298;
4.
Сурхандарьинская область - 16885;
5.
Андижанская область - 16402.
Шестое место занимает Ташкент с показателем 16383 браков, за ним следом расположилась Ташкентская область с 16226 браками. Наманганская область - 14659, Хорезмская - 11039, Бухарская - 10907.
В Каракалпакстане за девять месяцев текущего года было заключено 8563 брака, в Джизаксой области этот показатель составил 8563, а в Навоийской области 6335 пар заключили браки за этот период.
Последнее место по количеству заключенных браков занимает Сырдарьинская область (5164).