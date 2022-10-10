https://uz.sputniknews.ru/20221010/vladimir-putin-provodit-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-rf-28998603.html
Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ
Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-10T15:02+0500
2022-10-10T15:02+0500
2022-10-10T15:02+0500
в мире
владимир путин
совет безопасности рф
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ.
2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
владимир путин, совет безопасности рф, видео
владимир путин, совет безопасности рф, видео
Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ.