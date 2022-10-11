https://uz.sputniknews.ru/20221011/amerikanskie-nevidimki-f-35-po-prejnemu-ploxo-letayut-29014701.html

Американские "невидимки" F-35 по-прежнему плохо летают

Американские "невидимки" F-35 по-прежнему плохо летают

Истребитель-бомбардировщик "околопятого" поколения F-35 Lightning II продолжает разрушать мифы о превосходстве технологий США и НАТО, терпит поражение за поражением в условиях небоевой эксплуатации – буквально во всех странах.

2022-10-11T09:37+0500

2022-10-11T09:37+0500

2022-10-11T09:32+0500

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Южная Корея потратила 6,4 млрд долларов на покупку у США 40 самолетов F-35, и получила массу серьезных проблем. Оказалось, что американские "невидимки" плохо летают – за короткое время зафиксировано 172 эпизода, когда F-35 просто не могли взлететь. А в 62 случаях – F-35 в полете не могли выполнять поставленные задачи. Издание EurAsian Times сообщило, что в составе ВВС Южной Кореи "истребители пятого поколения могли выполнять задачи в среднем всего 12 дней в прошлом году и 11 дней в первой половине текущего года".Южнокорейские авиаторы жалуются на частые поломки F-35 и дефицит запчастей для этих самолетов. Однако, тенденция. Ранее выяснилось, что австралийские F-35A также плохо летают, часто выходят из строя, и проводят в воздухе времени значительно меньше, чем должны. Состоялась общенациональная дискуссия о жизнеспособности (то есть небоеспособности) самолетов F-35A в составе ВВС Австралии.Британия – концептуально ближайший союзник Соединенных Штатов по НАТО, и все же министр британских вооруженных сил Джеймс Хиппи отмечает, что по техническим причинам британский парк F-35 станет боеготовым только в 2025-м, с задержкой еще на два года. Это следствие более 800 конструктивных дефектов "невидимки", которые продолжают обнаруживаться в ходе эксплуатации (одна из британских "молний" потерпела крушение в Средиземном море 17 ноября 2021 года). Изначально Британия планировала принять на вооружение 138 самолетов палубной версии F-35B, закуплено только 48 и будущее флота "невидимок" остается неопределенным. Напомню, F-35B в сравнении с модификациями F-35A и F-35C является наименее боеспособной машиной – обладает меньшими дальностью полета, маневренностью и ракетно-бомбовой нагрузкой, но высокими требованиями в техническом обслуживании.По данным издания Military Watch, неспособны выполнять боевые миссии почти две трети американского флота F-35, то есть примерно 440 самолетов ВВС и ВМС США.И все же Чехия не желает учиться на чужих ошибках – 5 октября направила США запрос на поставку 24 истребителей F-35. Получить новые самолеты Прага планирует до 2027 года, когда закончится срок аренды шведских истребителей JAS-39 Gripen.Разрушение мифа и корпусаАмериканские специалисты главными проблемами "невидимки" считают двигатель F135 и "расслоение прозрачности" кабины, однако критических и неустранимых конструктивных недостатков больше. При ближайшем рассмотрении – более 800. По оценке генерала ВВС США Клинта Хинота, самолет не готов к войне, даже к бою средней интенсивности. Сотни F-35 в боевом строю заведомо не дают прироста качества, боевой мощи ВВС и ВМС.Наблюдается тенденция переоценки американских технологий. Ранее был признан неудачным опыт создания истребителя пятого поколения F-22 Raptor (ненадежное радиопоглощающее покрытие, обнаруживается радарами метрового диапазона, радиус действия – всего 750 км). Неудобная цена одной серийной машины – 350 млн долларов – позволила Пентагону закупить только 187 самолетов F-22 (вместо плановых 384).Немыслимое на этом фоне дело: заместитель министра обороны США по закупкам Уильям ЛаПлант 8 октября подписал отказ Пентагона от требований национальной безопасности – для возобновления приостановленной в августе поставки 126 самолетов F-35 для ВВС США. Очевидно, интересы (деньги) фирмы Lockheed Martin оказались выше нацбезопасности и предрассудков о недопустимости китайских сплавов в конструкции "невидимки".Истребитель-бомбардировщик "околопятого" поколения F-35 первый полет совершил в 2006 году, поступил на вооружение девять лет спустя, и до сего дня не одобрен Пентагоном к массовому производству. В марте ВВС США сократили заказ на 2023 год на 35 процентов (с 94 до 61 самолета) – в пользу дополнительных закупок "почтенных нестелс-истребителей" F-15 Eagle, а это самый старый истребитель в мире, который производится до сих пор. Надежный F-15 летчики оценивают выше дозвуковой "невидимки". Вне мифологии "американской исключительности", корпус F-35 начинает разваливаться через 60 секунд полета на сверхзвуковой скорости – 1 Маха, не говоря уже о видимости машины для радаров высокотехнологичного противника. Концепция F-35 – уничтожение противника до того, как он обнаружит "невидимку" – на практике ни разу не проверена. И все же Пентагон безрассудно размещает значительное количество F-35 у восточных и западных границ России и Беларуси – в Польше. При любом раскладе, затраты и потери США гарантированно оплатят европейские союзники.Отвечая на военные угрозы НАТО, Москва и Минск приступили к развертыванию региональной группировки войск на территории РБ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Военная помощь США киевскому режиму "сдувается"

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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сша истребитель-бомбардировщик f-35 поражение в небоевых условиях южная корея австралия