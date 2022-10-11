https://uz.sputniknews.ru/20221011/drozdenko-rasskazal-kak-rossiya-mojet-vyvesti-iz-stroya-sputniki-vraga-29034086.html

Дрозденко рассказал, как Россия может вывести из строя спутники врага

Дрозденко рассказал, как Россия может вывести из строя спутники врага

Во условиях СВО спутники играют с обеих сторон решающую роль, без них на поле боя не будет ни связи, ни навигации, ни многих других необходимых в условиях современных боевых действий вещей.

2022-10-11T19:53+0500

2022-10-11T19:53+0500

2022-10-11T19:53+0500

видео

россия

спутник

операция

связь

боевые действия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Почему у ВСУ начались проблемы со Starlink Илона Маска? Как Россия может уничтожить спутник врага при необходимости? Возможно ли сделать это, не засорив при этом орбиту? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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дрозденко рассказал как россия может вывести из строя спутники врага во условиях сво спутники играют с обеих сторон решающую роль без них на поле боя не будет ни связи ни навигации ни многих других необходимых в условиях современных боевых действий вещей