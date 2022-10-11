https://uz.sputniknews.ru/20221011/mirziyoev-poruchil-ustanovit-dve-tysyachi-zaryadnyx-stantsiy-dlya-elektromobiley-29016442.html

Мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей

Мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей

К зарядным станциям будут применяться различные льготы. Подробнее - в нашем материале.

2022-10-11T10:41+0500

2022-10-11T10:41+0500

2022-10-11T10:41+0500

общество

шавкат мирзиёев

электромобиль

льготы

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проекта по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе презентации руководство АО "Узавтосаноат" представило информацию о достигнутых договоренностях и моделях, производство которых планируется освоить. Также были обсуждены опросы налаживания выпуска электромобилей, расширения сети зарядных станций, локализации комплектующих частей.Глава государства особо выделил, что необходимо предпринять меры, чтобы электроавтомобили были доступны по цене.Также в рамках встречи был затронут вопрос расширения сети пунктов сервисного обслуживания электромобилей. Мирзиёев поставил задачу установить в ближайшие два года две тысячи зарядных станций на парковках, топливных заправках и трассах. К этим станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене.

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Sputnik Узбекистан

мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей к зарядным станциям будут применяться различные льготы