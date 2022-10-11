https://uz.sputniknews.ru/20221011/mirziyoev-poruchil-ustanovit-dve-tysyachi-zaryadnyx-stantsiy-dlya-elektromobiley-29016442.html
Мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей
Мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей
К зарядным станциям будут применяться различные льготы. Подробнее - в нашем материале.
2022-10-11T10:41+0500
2022-10-11T10:41+0500
2022-10-11T10:41+0500
общество
шавкат мирзиёев
электромобиль
льготы
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проекта по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе презентации руководство АО "Узавтосаноат" представило информацию о достигнутых договоренностях и моделях, производство которых планируется освоить. Также были обсуждены опросы налаживания выпуска электромобилей, расширения сети зарядных станций, локализации комплектующих частей.Глава государства особо выделил, что необходимо предпринять меры, чтобы электроавтомобили были доступны по цене.Также в рамках встречи был затронут вопрос расширения сети пунктов сервисного обслуживания электромобилей. Мирзиёев поставил задачу установить в ближайшие два года две тысячи зарядных станций на парковках, топливных заправках и трассах. К этим станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене.
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мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей к зарядным станциям будут применяться различные льготы
мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей к зарядным станциям будут применяться различные льготы
Мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей
Владельцы зарядных станций получат различные льготы. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проекта по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
В ходе презентации руководство АО "Узавтосаноат" представило информацию о достигнутых договоренностях и моделях, производство которых планируется освоить. Также были обсуждены опросы налаживания выпуска электромобилей, расширения сети зарядных станций, локализации комплектующих частей.
"Электромобили стремительно входят в нашу повседневную жизнь. Импорт растет. Почему? Потому что есть спрос. Расходы, связанные с эксплуатацией таких автомобилей, меньше, сервис обходится дешевле. Самое главное, наши люди предпочитают их. Поэтому нам необходимо обеспечить население доступными, малозатратными, современными электромобилями", - сказал Мирзиёев.
Глава государства особо выделил, что необходимо предпринять меры, чтобы электроавтомобили были доступны по цене.
"В каждом нашем решении мы должны смотреть не на один год, а на десятки лет вперед. Поэтому, учитывая экологическую повестку и ради будущего, нам нужно развивать эту отрасль сейчас. Чем раньше мы это сделаем, тем больше конкуренции появится на рынке автомобилей", - подчеркнул президент.
Также в рамках встречи был затронут вопрос расширения сети пунктов сервисного обслуживания электромобилей. Мирзиёев поставил задачу установить в ближайшие два года две тысячи зарядных станций на парковках, топливных заправках и трассах.
К этим станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене.