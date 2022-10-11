https://uz.sputniknews.ru/20221011/posolstvo-uzbekistana-na-ukraine-prizvalo-sootechestvennikov-pokinut-stranu-29025514.html

Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну

Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну

Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок на Украину.

2022-10-11T14:13+0500

2022-10-11T14:13+0500

2022-10-11T14:13+0500

общество

посольство республики узбекистан в украине

посольство

узбекистан

украина

соотечественники

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну в целях личной безопасноти. Об этом говорится в информационном сообщении на сайте дипмиссии.Также в посольстве Узбекистана повторно призвали граждан республики воздержаться от поездок на Украину до урегулирования конфликта.

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Sputnik Узбекистан

посольство узбекистана на украине призвало соотечественников покинуть страну узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок на украину