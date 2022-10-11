https://uz.sputniknews.ru/20221011/posolstvo-uzbekistana-na-ukraine-prizvalo-sootechestvennikov-pokinut-stranu-29025514.html
Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну
Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну
Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок на Украину.
2022-10-11T14:13+0500
2022-10-11T14:13+0500
2022-10-11T14:13+0500
общество
посольство республики узбекистан в украине
посольство
узбекистан
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соотечественники
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну в целях личной безопасноти. Об этом говорится в информационном сообщении на сайте дипмиссии.Также в посольстве Узбекистана повторно призвали граждан республики воздержаться от поездок на Украину до урегулирования конфликта.
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посольство узбекистана на украине призвало соотечественников покинуть страну узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок на украину
посольство узбекистана на украине призвало соотечественников покинуть страну узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок на украину
Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну
Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок на Украину.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik.
Посольство Узбекистана на Украине призвало соотечественников покинуть страну в целях личной безопасноти. Об этом говорится
в информационном сообщении на сайте дипмиссии.
"В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности", - сказано в сообщении.
Также в посольстве Узбекистана повторно призвали граждан республики воздержаться от поездок на Украину до урегулирования конфликта.