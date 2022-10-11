https://uz.sputniknews.ru/20221011/putin-prodlil-rossiyskoe-prodovolstvennoe-embargo-na-2023-god-29033719.html

Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

В Кремле сообщили, что данное решение принято в целях защиты национальных интересов России.

2022-10-11T18:13+0500

2022-10-11T18:13+0500

2022-10-11T18:13+0500

россия

россия

эмбарго

продовольствие

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на международные санкции еще в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Такое решение принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, говорится в сообщении Кремля.Документ также запрещает или ограничивает внешнеэкономические операции по ввозу в Россию "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", которые произведены в стране, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившейся к такому решению.

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Sputnik Узбекистан

путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год в кремле сообщили что данное решение принято в целях защиты национальных интересов россии