https://uz.sputniknews.ru/20221011/putin-prodlil-rossiyskoe-prodovolstvennoe-embargo-na-2023-god-29033719.html
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
В Кремле сообщили, что данное решение принято в целях защиты национальных интересов России.
2022-10-11T18:13+0500
2022-10-11T18:13+0500
2022-10-11T18:13+0500
россия
россия
эмбарго
продовольствие
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на международные санкции еще в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Такое решение принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, говорится в сообщении Кремля.Документ также запрещает или ограничивает внешнеэкономические операции по ввозу в Россию "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", которые произведены в стране, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившейся к такому решению.
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MIA „Rosiya Segodnya“
путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год в кремле сообщили что данное решение принято в целях защиты национальных интересов россии
путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год в кремле сообщили что данное решение принято в целях защиты национальных интересов россии
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
В Кремле сообщили, что данное решение принято в целях защиты национальных интересов России.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik.
Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на международные санкции еще в 2014 году. Соответствующий указ опубликован
на официальном портале правовой информации.
"Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014", - говорится в документе.
Такое решение принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, говорится в сообщении Кремля.
Документ также запрещает или ограничивает внешнеэкономические операции по ввозу в Россию "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", которые произведены в стране, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившейся к такому решению.