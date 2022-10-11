https://uz.sputniknews.ru/20221011/rossiya-opustila-na-zapad-asimmetrichnuyu-tmu-29029062.html

Россия опустила на Запад асимметричную тьму

Россия опустила на Запад асимметричную тьму

Десятое октября 2022 года уже с грохотом и ревом вошло в историю нашей страны.

2022-10-11T15:39+0500

2022-10-11T15:39+0500

2022-10-11T15:45+0500

колумнисты

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29030636_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65d299234278a853d17bf3a8fb2c5756.jpg

Отвечая, как сказал Владимир Путин, на террористическую атаку на Крымский мост, которую спланировали и организовали украинские спецслужбы, Россия нанесла массированный удар высокоточными ракетами по ключевым инфраструктурным объектам Украины. Каким точкам военного назначения досталось сильнее всего — пусть скажут профильные специалисты, нас же интересует вторая главная цель, а именно: объекты местной энергетики. Список тут более чем внушительный, интересный и многообещающий, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.На отчаянную радость населения Украины (за годы независимости промытого агрессивной русофобской пропагандой) по поводу взрыва на мосту в Керченском проливе российская армия откликнулась широко и системно.Местные жители сообщали о взрывах в районе Бурштынской ТЭС — одного из крупнейших профильных предприятий Европы. ТЭС расположена в Ивано-Франковской области и, помимо того, что формирует и питает одноименный энергоостров внутри Украины, является ключевым экспортером электроэнергии за рубеж, а конкретно в Польшу.Гремело во Львове. Там, судя по видео, которые размещены в открытом сетевом доступе, из строя частично выведена ТЭС-1, из-за чего во всем городе отсутствует свет, прекращено движение общественного транспорта и наблюдаются перебои с подачей горячей воды.В Житомирской области прилетело в городскую подстанцию, что вызвало системный сбой и веерные отключения.В соседней Сумской области, как пишут местные СМИ, взрывы слышались в окрестностях подстанции "Конотоп". Аналогичные события происходили в Ровенской области. В обоих случаях в городах и регионах наблюдалось массовое проседание напряжения в сетях, а также длительное отключение электропитания.Западнее было ничуть не тише.В Тернопольской области ракеты ударили по целому комплексу объектов генерации. Точно известно, что были поражены подстанции "Загребля", "Тернополь опорная", "Галицкая", "Промыслова", "Плотыча".В Хмельницком, судя по тому, что свет полностью отсутствует в таких районах, как Раково, Дубово, Озерная и Гречаны, из строя выведена центральная городская подстанция.В Виннице зафиксированы значительные задержки в движении поездов, что косвенно может указывать на поражение тяговых подстанций.Но все это были, так сказать, семечки, а самое интересное произошло в трех крупных городах либо вообще осталось за кадром молчаливым предупреждением.В результате работы российских военных полностью обесточен и лишен водоснабжения Харьков, второй по численности город на востоке страны, где, помимо прочего, на протяжении всей СВО концентрируются крупные силы украинской армии и ведется активная подготовка боевиков, включая значительное число иностранцев. В городе с полуторамиллионным населением не работает метро, нет связи. Насчет последнего факта пока нет подтверждений, но масштаб урона позволяет предположить, что целями стали (все или выборочно) подстанции "Залютино", "Харьковская", "Лосево", Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС и Чугуевская ТЭЦ-2.В Кривом Роге, втором крупнейшем городе Днепропетровской области и по совместительству главном промышленном центре региона, где расположен ряд мощных металлургических предприятий и железорудных шахт, удар пришелся по местной теплоэлектростанции. Это также один из важнейших объектов генерации не только области, но и страны, поскольку именно он обеспечивал работу упомянутых выше индустриальных тяжеловесов.Не забыли, конечно же, и про столицу. Ракетными ударами частично повреждены Киевские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Дарницкая ТЭЦ и подстанция "Вокзальная". Произошедшее у одной части населения вызвало бытовую истерику, а у второй — уже топливную панику. Не успело еще рассеяться эхо первых взрывов, как у киевских заправок выросли многокилометровые очереди из спешащих залить полный бак и все доступные емкости. Впрочем, в практичности этих киевлян упрекнуть сложно, так как столичное метро последовало примеру своего харьковского собрата и тоже остановилось.Как мы многократно говорили в своих публикациях, события в мире энергетики нельзя рассматривать сугубо локально. Как и любые происшествия и крупные потрясения — например, вывод из строя сразу трех ниток "Северных потоков" или принудительная деиндустриализация советских объектов генерации на Украине, — комплекс подобных событий всегда имеет более глубокие последствия. Образно говоря, удары по украинским электростанциям — это лишь видимые круги на воде.Для начала давайте рассмотрим, какой же краткосрочный гарантированный эффект будет иметь сегодняшний фейерверк в исполнении Вооруженных сил России.Скажем, в Харькове начнутся крупные проблемы с ремонтом бронетехники на тракторном заводе имени Малышева. Это (как и все остальные на Украине) еще советское предприятие уже восемь лет ударно ремонтирует украинские танки, БМП, БТР и бронеавтомобили в интересах ВСУ. Здесь же находится несколько контор по выпуску различной электроники двойного назначения.В Кривом Роге из-за неприятностей с электричеством будет несколько затруднена работа бывшей "Криворожстали", где, помимо прочего, выпускаются различные виды стали, в том числе легированной. Здесь особенно интересен тот момент, что такие типы стали нужны не только украинской оборонке: "Арселор Миттал" на постоянной основе поставляет сплав во Францию. Согласно последней общедоступной информации, французская компания Engie собиралась при помощи украинских поставок провести оптовый ремонт трубных обвязок сразу на трех АЭС, где ранее в этом году были обнаружены серийные дефекты и трещины. Если Криворожская ТЭС остановится надолго, французским атомщикам придется либо переносить на неопределенный срок ремонт АЭС (а значит, наращивать закупки крайне дорогого в этом году электричества), либо срочно искать нового поставщика, но уже по значительно более высокой цене. В этой связи логично ожидать резкой активизации "миротворческой" деятельности Эммануэля Макрона.Чтобы не углубляться в бесконечные подробности украинской локальной промышленности, поговорим о более значимых особенностях.Во-первых, отметим тот факт, что ракетным вниманием обошли все без исключения украинские атомные и гидроэлектростанции, а это самые крупные и мощные энергодоноры. С одной стороны, это все равно не спасло перечисленные выше регионы. В результате единовременного выпадения маневровых станций АЭС и ГЭС просто не справились со скачком нагрузки, что привело к тотальному блэкауту. С другой (и это четко прозвучало в речи Владимира Путина), сегодняшние удары — это лишь предупреждение, эдакий выстрел в воздух, чтобы изгнать из голов украинского политического и военного истеблишмента даже мысли о продолжении террористической деятельности против ключевых объектов российской инфраструктуры. Хорошо заметно, что Кремль пощадил все промышленные и транзитные линии электропередачи 750 киловольт. Из строя выведены только станции и подстанции, работающие в диапазоне напряжения 110-330 киловольт. То есть населению и руководству Украины наглядно показано, что Россия может в кратчайшем временном отрезке противопоставить масштабному терроризму внутри своих границ. При этом, следуя давней политике Кремля, обитателям Банковой оставляют достаточный простор для маневра, в первую очередь для восстановления привычной жизни.Впрочем, кремлевское милосердие Киеву помогло не особо, и вчера вечером стало известно, что Украина полностью прекращает поставки электроэнергии на экспорт. Но и это лишь часть картины чрезвычайно насыщенного 10 октября.Пока все наблюдали за калибровкой украинских электростанций, с севера пришли крайне загадочные новости.Стало известно, что остров Борнхольм — тот самый, возле которого были повреждены магистрали "Северных потоков", полностью обесточен. Датские власти путаются в показаниях и называют причиной то обрыв подводного кабеля, идущего по дну моря, то аварию на береговой подстанции.Необъяснимое происходило и в соседней Швеции. Как пишет тамошнее издание Svenska kraftnat, из строя без объявления войны внезапно вышел силовой кабель, по которому осуществлялись поставки электричества в Польшу, чем последняя постоянно бравировала в рамках отказа от российских энергоресурсов. По сведениям шведских СМИ, кабель, который расположен в непосредственной близости от ниток российских газопроводов, имеет критические повреждения такого масштаба, что возобновление перетоков в Польшу в дальнейшем практически невозможно.То есть всего за один день и только на украинско-польской границе полностью остановлена торговля электроэнергией в обе стороны, поскольку часть шведских мегаваттов уходила на продажу Украине и использовалась в качестве компенсирующих перетоков.Также стоит упомянуть и иные эффекты "затемнения" части украинских регионов. Среди основных, конечно, нужно выделить мгновенно взмывшие в небо цены на пшеницу на мировых рынках. Казалось бы, какая взаимосвязь между выработкой тока и стоимостью зерна, но по итогам вчерашних торгов стоимость бушеля пшеницы подпрыгнула на пять процентов, с запасом преодолев девятидолларовую отметку.Подобных результатов за вчерашний день было много, а дальше будет еще больше. Осталось лишь выяснить, достаточно ли хорошо услышали слова российского президента в Киеве и на Западе. Или асимметричную тьму потребуется еще немного сгустить.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

россия опустила на запад асимметричную тьму десятое октября 2022 года уже с грохотом и ревом вошло в историю нашей страны