https://uz.sputniknews.ru/20221011/uzbekistan-vydelit-300-mlrd-sumov-dlya-vyraschivaniya-selxozproduktsii-29023258.html
Узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции
Узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции
В каких размерах будут выделяться кредиты в рамках поддержки сферы сельского хозяйства в республике - читайте в нашем материале.
2022-10-11T13:20+0500
2022-10-11T13:20+0500
2022-10-11T13:20+0500
экономика
узбекистан
сельское хозяйство
кредит
продукция
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов выделить 300 млрд сумов для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.В Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства передадут дополнительную бюджетную ссуду. Из этих средств через банки выделяются кредиты:При этом, кредиты предоставляются в размере до 150 млн сумов без залога, а процентные платежи по ним устанавливаются в размере 14% годовых (включая 3% банковской маржи) сроком до 12 месяцев с льготным периодом до 6 месяцев.Также половину кредита можно получить наличными. Кроме того, 50% расходов аграриев по страхованию урожая будет покрыто за счет Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.Еще $10 млн направят в Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства на пополнение оборотных средств виноградарских предприятий. При этом, условия выделения средств определяются Правительственной комиссией по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования.В Узбекистане в 2022–2023 годах планируют увеличить территорию, предназзначенную для выращивания сельхозпродукции до 300 тыс. гектаров.
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узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции в каких размерах будут выделяться кредиты в рамках поддержки сферы сельского хозяйства в республике
узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции в каких размерах будут выделяться кредиты в рамках поддержки сферы сельского хозяйства в республике
Узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции
В каких размерах будут выделяться кредиты в рамках поддержки сферы сельского хозяйства в республике - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев поручил
Министерству финансов выделить 300 млрд сумов для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
В Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства передадут дополнительную бюджетную ссуду. Из этих средств через банки выделяются кредиты:
сельхозпредприятиям –для поставки семян, удобрений и топлива для выращивания фруктов, винограда, картофеля, овощей, бахчевых, зелени и лекарственных растений, бобовых и масличных культур;
предприятиям по переработке, хранению и экспорту продукции – для пополнения оборотных средств, необходимых для закупки производимых сельскохозяйственных культур.
При этом, кредиты предоставляются в размере до 150 млн сумов без залога, а процентные платежи по ним устанавливаются в размере 14% годовых (включая 3% банковской маржи) сроком до 12 месяцев с льготным периодом до 6 месяцев.
Также половину кредита можно получить наличными. Кроме того, 50% расходов аграриев по страхованию урожая будет покрыто за счет Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.
Еще $10 млн направят в Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства на пополнение оборотных средств виноградарских предприятий. При этом, условия выделения средств определяются Правительственной комиссией по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования.
В Узбекистане в 2022–2023 годах планируют увеличить территорию, предназзначенную для выращивания сельхозпродукции до 300 тыс. гектаров.