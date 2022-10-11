https://uz.sputniknews.ru/20221011/uzbekistan-vydelit-300-mlrd-sumov-dlya-vyraschivaniya-selxozproduktsii-29023258.html

Узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции

Узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции

В каких размерах будут выделяться кредиты в рамках поддержки сферы сельского хозяйства в республике - читайте в нашем материале.

2022-10-11T13:20+0500

2022-10-11T13:20+0500

2022-10-11T13:20+0500

экономика

узбекистан

сельское хозяйство

кредит

продукция

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов выделить 300 млрд сумов для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.В Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства передадут дополнительную бюджетную ссуду. Из этих средств через банки выделяются кредиты:При этом, кредиты предоставляются в размере до 150 млн сумов без залога, а процентные платежи по ним устанавливаются в размере 14% годовых (включая 3% банковской маржи) сроком до 12 месяцев с льготным периодом до 6 месяцев.Также половину кредита можно получить наличными. Кроме того, 50% расходов аграриев по страхованию урожая будет покрыто за счет Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.Еще $10 млн направят в Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства на пополнение оборотных средств виноградарских предприятий. При этом, условия выделения средств определяются Правительственной комиссией по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования.В Узбекистане в 2022–2023 годах планируют увеличить территорию, предназзначенную для выращивания сельхозпродукции до 300 тыс. гектаров.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукции в каких размерах будут выделяться кредиты в рамках поддержки сферы сельского хозяйства в республике