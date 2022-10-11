https://uz.sputniknews.ru/20221011/uzbekistanets-stal-absolyutnym-chempionom-azii-po-tyajeloy-atletike--foto-29016958.html

Узбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото

Узбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото

Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.

2022-10-11T12:17+0500

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чемпионат азии

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистанец Адхамжон Эргашев стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в субботу в Бахрейне. Эргашев выступает в весовой категории до 67 кг. Узбекистанский спортсмен в рывке занял первое место с результатом 138 кг, в толчке ему удалось поднять 176 кг. По сумме двух упражнений узбекистанец стал абсолютным чемпионом с результатом 314 кг. Таким образом, он смог завоевать золотые медали во всех видах программы.

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