https://uz.sputniknews.ru/20221011/uzbekistanets-stal-absolyutnym-chempionom-azii-po-tyajeloy-atletike--foto-29016958.html
Узбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото
Узбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
2022-10-11T12:17+0500
2022-10-11T12:17+0500
2022-10-11T12:17+0500
спорт
узбекистанец
чемпионат
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистанец Адхамжон Эргашев стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в субботу в Бахрейне. Эргашев выступает в весовой категории до 67 кг. Узбекистанский спортсмен в рывке занял первое место с результатом 138 кг, в толчке ему удалось поднять 176 кг. По сумме двух упражнений узбекистанец стал абсолютным чемпионом с результатом 314 кг. Таким образом, он смог завоевать золотые медали во всех видах программы.
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узбекистанец стал абсолютным чемпионом азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне результаты биография
узбекистанец стал абсолютным чемпионом азии по тяжелой атлетике фото первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне результаты биография
Узбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистанец Адхамжон Эргашев стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в субботу в Бахрейне. Эргашев выступает в весовой категории до 67 кг. Узбекистанский спортсмен в рывке занял первое место с результатом 138 кг, в толчке ему удалось поднять 176 кг.
По сумме двух упражнений узбекистанец стал абсолютным чемпионом с результатом 314 кг. Таким образом, он смог завоевать золотые медали во всех видах программы.