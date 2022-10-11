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Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото
Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото
Как прошел финальный этап международного турнира по конкуру - читайте в нашем материале.
2022-10-11T13:52+0500
2022-10-11T13:52+0500
спорт
медаль
узбекистан
конкур
финал
турнир
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Всадники из Узбекистана завоевали две медали на финальном этапе турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходил в Москве. Нуржан Туякбаев одержал победу в серии Гран-при, которая считается самым престижным этапом данных соревнований. В состязаниях по преодолению препятствий высотой 150 см он показал лучший результат.Также в этой дисциплине другой узбекистанец Бекзод Курбанов завоевал бронзовую награду, замкнув тройку сильнейших.Напомним: кубок Maxima Masters Eurasia является развитием серии "Кубок Евразии", с успехом реализованной в 2021 году. Это внутренняя серия турниров Евразийской Лиги, которая охватывает все страны Евразийской Ассоциации. Спортсмены набирают баллы на этапах в разных странах, чтобы отобраться в финал с большим призовым фондом.
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узбекистанские всадники завоевали медали на maxima masters eurasia фото как прошел финальный этап международного турнира по конкуру
узбекистанские всадники завоевали медали на maxima masters eurasia фото как прошел финальный этап международного турнира по конкуру

Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото

13:52 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
В Москве завершился финальный этап турнира Maxima Masters Eurasia по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Как прошел финальный этап международного турнира по конкуру - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Всадники из Узбекистана завоевали две медали на финальном этапе турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
В Москве завершился финальный этап турнира Maxima Masters Eurasia по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Известно, что турнир проходил в Москве. Нуржан Туякбаев одержал победу в серии Гран-при, которая считается самым престижным этапом данных соревнований. В состязаниях по преодолению препятствий высотой 150 см он показал лучший результат.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
В Москве завершился финальный этап турнира Maxima Masters Eurasia по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Также в этой дисциплине другой узбекистанец Бекзод Курбанов завоевал бронзовую награду, замкнув тройку сильнейших.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
В Москве завершился финальный этап турнира Maxima Masters Eurasia по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним: кубок Maxima Masters Eurasia является развитием серии "Кубок Евразии", с успехом реализованной в 2021 году. Это внутренняя серия турниров Евразийской Лиги, которая охватывает все страны Евразийской Ассоциации. Спортсмены набирают баллы на этапах в разных странах, чтобы отобраться в финал с большим призовым фондом.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
В Москве завершился финальный этап турнира Maxima Masters Eurasia по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
В Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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