https://uz.sputniknews.ru/20221011/uzbekistanskie-vsadniki-zavoevali-medali-na-maxima-masters-eurasia--foto-29023764.html

Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото

Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото

Как прошел финальный этап международного турнира по конкуру - читайте в нашем материале.

2022-10-11T13:52+0500

2022-10-11T13:52+0500

2022-10-11T13:52+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Всадники из Узбекистана завоевали две медали на финальном этапе турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходил в Москве. Нуржан Туякбаев одержал победу в серии Гран-при, которая считается самым престижным этапом данных соревнований. В состязаниях по преодолению препятствий высотой 150 см он показал лучший результат.Также в этой дисциплине другой узбекистанец Бекзод Курбанов завоевал бронзовую награду, замкнув тройку сильнейших.Напомним: кубок Maxima Masters Eurasia является развитием серии "Кубок Евразии", с успехом реализованной в 2021 году. Это внутренняя серия турниров Евразийской Лиги, которая охватывает все страны Евразийской Ассоциации. Спортсмены набирают баллы на этапах в разных странах, чтобы отобраться в финал с большим призовым фондом.

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узбекистанские всадники завоевали медали на maxima masters eurasia фото как прошел финальный этап международного турнира по конкуру