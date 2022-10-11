Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
Как прошел финальный этап международного турнира по конкуру - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Всадники из Узбекистана завоевали две медали на финальном этапе турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
Известно, что турнир проходил в Москве. Нуржан Туякбаев одержал победу в серии Гран-при, которая считается самым престижным этапом данных соревнований. В состязаниях по преодолению препятствий высотой 150 см он показал лучший результат.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
Также в этой дисциплине другой узбекистанец Бекзод Курбанов завоевал бронзовую награду, замкнув тройку сильнейших.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
Напомним: кубок Maxima Masters Eurasia является развитием серии "Кубок Евразии", с успехом реализованной в 2021 году. Это внутренняя серия турниров Евразийской Лиги, которая охватывает все страны Евразийской Ассоциации. Спортсмены набирают баллы на этапах в разных странах, чтобы отобраться в финал с большим призовым фондом.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту
В Москве завершился финальный этап турнира "Maxima Masters Eurasia" по конному спорту