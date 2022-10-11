https://uz.sputniknews.ru/20221011/vperedi-esche-mnogo-raboty---mirziyoev-provel-soveschanie-po-razvitiyu-maxalley-29038401.html

"Впереди еще много работы" - Мирзиёев провел совещание по развитию махаллей

"Впереди еще много работы" - Мирзиёев провел совещание по развитию махаллей

На видеоселекторном совещании глава государства поставил задачи по дальнейшему улучшению инфраструктуры в махаллях.

2022-10-11T18:55+0500

2022-10-11T18:55+0500

2022-10-11T19:21+0500

шавкат мирзиёев

совещание

махалля

новый узбекистан: эпоха реформ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29038248_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d92cdf037164afde60bbbe1653a93e10.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел во вторник видеоселекторное совещание по решению системных проблем в махаллях, сообщает пресс-служба главы государства.В этом году из бюджета выделили 29 трлн сумов на благоустройство махаллей, решение проблем с социальной инфраструктурой. В жилых районах открылись 34 новые школы, отремонтировано еще 360 общеобразовательных учреждений, отремонтированы внутренние дороги, электрические сети, водопровод.По поручению Шавката Мирзиёева в регионы выехали рабочие группы. Специалисты объехали более 9 тыс. махаллей, составили перечень проблем жителей.По поручению президента в стране создадут новую систему, направленную на решение проблем населения.В первую очередь ответственные ведомства займутся ремонтом внутренних дорог, обеспечением жителей питьевой водой, электричеством и газом, строительством детских садов, школ и спортивных сооружений, благоустройством.В следующем году из бюджета выделят дополнительно 200 млрд сумов на оснащение участковых медпунктов и семейных поликлиник.Со следующего года из государственного бюджета будут выделять средства только на те проекты, которые набрали больше всего голосов в системе "Инициативный бюджет". Сумму на реализацию таких проектов увеличат в 3,5 раза до 8 трлн сумов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание развитие махалли