https://uz.sputniknews.ru/20221011/vperedi-esche-mnogo-raboty---mirziyoev-provel-soveschanie-po-razvitiyu-maxalley-29038401.html
"Впереди еще много работы" - Мирзиёев провел совещание по развитию махаллей
"Впереди еще много работы" - Мирзиёев провел совещание по развитию махаллей
На видеоселекторном совещании глава государства поставил задачи по дальнейшему улучшению инфраструктуры в махаллях.
2022-10-11T18:55+0500
2022-10-11T18:55+0500
2022-10-11T19:21+0500
шавкат мирзиёев
совещание
махалля
новый узбекистан: эпоха реформ
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел во вторник видеоселекторное совещание по решению системных проблем в махаллях, сообщает пресс-служба главы государства.В этом году из бюджета выделили 29 трлн сумов на благоустройство махаллей, решение проблем с социальной инфраструктурой. В жилых районах открылись 34 новые школы, отремонтировано еще 360 общеобразовательных учреждений, отремонтированы внутренние дороги, электрические сети, водопровод.По поручению Шавката Мирзиёева в регионы выехали рабочие группы. Специалисты объехали более 9 тыс. махаллей, составили перечень проблем жителей.По поручению президента в стране создадут новую систему, направленную на решение проблем населения.В первую очередь ответственные ведомства займутся ремонтом внутренних дорог, обеспечением жителей питьевой водой, электричеством и газом, строительством детских садов, школ и спортивных сооружений, благоустройством.В следующем году из бюджета выделят дополнительно 200 млрд сумов на оснащение участковых медпунктов и семейных поликлиник.Со следующего года из государственного бюджета будут выделять средства только на те проекты, которые набрали больше всего голосов в системе "Инициативный бюджет". Сумму на реализацию таких проектов увеличат в 3,5 раза до 8 трлн сумов.
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президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание развитие махалли
президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание развитие махалли
"Впереди еще много работы" - Мирзиёев провел совещание по развитию махаллей
18:55 11.10.2022 (обновлено: 19:21 11.10.2022)
Дополняется
На видеоселекторном совещании глава государства поставил задачи по дальнейшему улучшению инфраструктуры в махаллях.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел во вторник видеоселекторное совещание по решению системных проблем в махаллях, сообщает пресс-служба главы государства.
В этом году из бюджета выделили 29 трлн сумов на благоустройство махаллей, решение проблем с социальной инфраструктурой. В жилых районах открылись 34 новые школы, отремонтировано еще 360 общеобразовательных учреждений, отремонтированы внутренние дороги, электрические сети, водопровод.
"У нас впереди еще много работы по решению проблем населения", - отметил глава государства.
По поручению Шавката Мирзиёева в регионы выехали рабочие группы. Специалисты объехали более 9 тыс. махаллей, составили перечень проблем жителей.
По поручению президента в стране создадут новую систему, направленную на решение проблем населения.
В первую очередь ответственные ведомства займутся ремонтом внутренних дорог, обеспечением жителей питьевой водой, электричеством и газом, строительством детских садов, школ и спортивных сооружений, благоустройством.
В следующем году из бюджета выделят дополнительно 200 млрд сумов на оснащение участковых медпунктов и семейных поликлиник.
Со следующего года из государственного бюджета будут выделять средства только на те проекты, которые набрали больше всего голосов в системе "Инициативный бюджет". Сумму на реализацию таких проектов увеличат в 3,5 раза до 8 трлн сумов.