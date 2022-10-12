Фото победителей конкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2022

Снимок "Уход Ндкаси" южноафриканского фотографа Брента Стиртон, победивший в категории "Фотожурналистика". Горилла Ндкаси лежит на руках своего спасителя, рейнджера и опекуна Андре Баумы, который ухаживал за ней 13 лет. Он же спас двухмесячную Ндкаси после того, как ее стая была жестоко убита в качестве угрозы для всех рейнджеров местной мафией.