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Фото победителей конкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото победителей конкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2022
Самые яркие фотографии из мира дикой природы - в фотоленте Sputnik.
2022-10-12T22:00+0500
2022-10-12T22:00+0500
фото
конкурс фотографий
победители
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фото победителей конкурса дикой природы wildlife photographer of the year 2022 самые яркие фотографии из мира дикой природы в фотоленте sputnik фото номинанты победители
фото победителей конкурса дикой природы wildlife photographer of the year 2022 самые яркие фотографии из мира дикой природы в фотоленте sputnik фото номинанты победители

Фото победителей конкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2022

22:00 12.10.2022
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НовостиTelegram
Самые яркие фотографии из мира дикой природы - в фотоленте Sputnik.
© Foto : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Большой шум" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. С помощью макрообъектива фотографу удалось запечатлеть бой пчел за самку, когда жужжащий шар кактусовых пчел кружится над горячим песком.

Снимок &quot;Большой шум&quot; американского фотографа Карин Айгнер, победивший в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. С помощью макрообъектива фотографу удалось запечатлеть бой пчел за самку, когда жужжащий шар кактусовых пчел кружится над горячим песком. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Большой шум" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. С помощью макрообъектива фотографу удалось запечатлеть бой пчел за самку, когда жужжащий шар кактусовых пчел кружится над горячим песком.

© Foto : Katanyou Wuttichaitanakorn/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Красота китового уса" тайского фотографа, победивший в категории "15-17 лет". Следуя инструкциям по туризму от правительства Таиланда, катер, на котором находился фотограф, заглушил двигатель, когда рядом появился кит. Так, ему пршлось держать руки неподвижно, чтобы запечатлеть эту композицию крупным планом, пока лодка качалась на волнах.

Снимок &quot;Красота китового уса&quot; тайского фотографа, победивший в категории &quot;15-17 лет&quot;. Следуя инструкциям по туризму от правительства Таиланда, катер, на котором находился фотограф, заглушил двигатель, когда рядом появился кит. Так, ему пршлось держать руки неподвижно, чтобы запечатлеть эту композицию крупным планом, пока лодка качалась на волнах. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Katanyou Wuttichaitanakorn/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Красота китового уса" тайского фотографа, победивший в категории "15-17 лет". Следуя инструкциям по туризму от правительства Таиланда, катер, на котором находился фотограф, заглушил двигатель, когда рядом появился кит. Так, ему пршлось держать руки неподвижно, чтобы запечатлеть эту композицию крупным планом, пока лодка качалась на волнах.

© Foto : Tony Wu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Падающая звезда" японо-американского фотографа Тони Ву, победивший в категории "Под водой". Фотографу, находясь в ограниченном пространстве, удалось запечатлеть "танец" огромной нерестящейся морской звезды.

Снимок &quot;Падающая звезда&quot; японо-американского фотографа Тони Ву, победивший в категории &quot;Под водой&quot;. Фотографу, находясь в ограниченном пространстве, удалось запечатлеть &quot;танец&quot; огромной нерестящейся морской звезды. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Tony Wu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Падающая звезда" японо-американского фотографа Тони Ву, победивший в категории "Под водой". Фотографу, находясь в ограниченном пространстве, удалось запечатлеть "танец" огромной нерестящейся морской звезды.

© Foto : Ekaterina Bee/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Боевые позиции" итальянского фотографа Екатерины Би, победивший в категории "10 лет". Во время семейного путешествия весной фотограф заметила драку двух горных козлов. Они обменивались ударами, стоя на задних конечностях.

Снимок &quot;Боевые позиции&quot; итальянского фотографа Екатерины Би, победивший в категории &quot;10 лет&quot;. Во время семейного путешествия весной фотограф заметила драку двух горных козлов. Они обменивались ударами, стоя на задних конечностях. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Ekaterina Bee/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Боевые позиции" итальянского фотографа Екатерины Би, победивший в категории "10 лет". Во время семейного путешествия весной фотограф заметила драку двух горных козлов. Они обменивались ударами, стоя на задних конечностях.

© Foto : Fernando Constantino Martínez Belmar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Похититель летучих мышей" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинес Белмар, победивший в категории "Поведение: Амфибии и рептилии". Фотограф использовал красный свет, к которому менее чувствительны змеи и летучие мыши. У него было всего несколько секунд, чтобы сделать кадр до того, как змея вернулась в свое убежище с пойманной добычей.

Снимок &quot;Похититель летучих мышей&quot; мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинес Белмар, победивший в категории &quot;Поведение: Амфибии и рептилии&quot;. Фотограф использовал красный свет, к которому менее чувствительны змеи и летучие мыши. У него было всего несколько секунд, чтобы сделать кадр до того, как змея вернулась в свое убежище с пойманной добычей. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Foto : Fernando Constantino Martínez Belmar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Похититель летучих мышей" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинес Белмар, победивший в категории "Поведение: Амфибии и рептилии". Фотограф использовал красный свет, к которому менее чувствительны змеи и летучие мыши. У него было всего несколько секунд, чтобы сделать кадр до того, как змея вернулась в свое убежище с пойманной добычей.

© Foto : Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Небесные фламинго" японского фотографа Дзюндзи Такасаго, победившего в категории "Фотограф года дикой природы". Чтобы запечатлеть чилийских фламинго, отдыхающих на солончаке в Андах, фотографу пршлось бороться со своей горной болезнью.

Снимок &quot;Небесные фламинго&quot; японского фотографа Дзюндзи Такасаго, победившего в категории &quot;Фотограф года дикой природы&quot;. Чтобы запечатлеть чилийских фламинго, отдыхающих на солончаке в Андах, фотографу пршлось бороться со своей горной болезнью. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Foto : Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Небесные фламинго" японского фотографа Дзюндзи Такасаго, победившего в категории "Фотограф года дикой природы". Чтобы запечатлеть чилийских фламинго, отдыхающих на солончаке в Андах, фотографу пршлось бороться со своей горной болезнью.

© Foto : Dmitry Kokh/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Медвежий дом" российского фотографа Дмитрия Коха, победивший в категории "Городская дикая природа". Во время шторма Дмитрий с катера заметил медведей среди зданий заброшенного поселка. Пока медведи изучали здания, фотограф с помощью беспилотника с низким уровнем шума сделал этот снимок.

Снимок &quot;Медвежий дом&quot; российского фотографа Дмитрия Коха, победивший в категории &quot;Городская дикая природа&quot;. Во время шторма Дмитрий с катера заметил медведей среди зданий заброшенного поселка. Пока медведи изучали здания, фотограф с помощью беспилотника с низким уровнем шума сделал этот снимок. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Foto : Dmitry Kokh/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Медвежий дом" российского фотографа Дмитрия Коха, победивший в категории "Городская дикая природа". Во время шторма Дмитрий с катера заметил медведей среди зданий заброшенного поселка. Пока медведи изучали здания, фотограф с помощью беспилотника с низким уровнем шума сделал этот снимок.

© Foto : Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Уход Ндкаси" южноафриканского фотографа Брента Стиртон, победивший в категории "Фотожурналистика". Горилла Ндкаси лежит на руках своего спасителя, рейнджера и опекуна Андре Баумы, который ухаживал за ней 13 лет. Он же спас двухмесячную Ндкаси после того, как ее стая была жестоко убита в качестве угрозы для всех рейнджеров местной мафией.

Снимок &quot;Уход Ндкаси&quot; южноафриканского фотографа Брента Стиртон, победивший в категории &quot;Фотожурналистика&quot;. Горилла Ндкаси лежит на руках своего спасителя, рейнджера и опекуна Андре Баумы, который ухаживал за ней 13 лет. Он же спас двухмесячную Ндкаси после того, как ее стая была жестоко убита в качестве угрозы для всех рейнджеров местной мафией. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Foto : Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Уход Ндкаси" южноафриканского фотографа Брента Стиртон, победивший в категории "Фотожурналистика". Горилла Ндкаси лежит на руках своего спасителя, рейнджера и опекуна Андре Баумы, который ухаживал за ней 13 лет. Он же спас двухмесячную Ндкаси после того, как ее стая была жестоко убита в качестве угрозы для всех рейнджеров местной мафией.

© Foto : Daniel Núñez/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Умирающее озеро" гватемальского фотографа Даниэля Нуньеса, победивший в категории "Болотистые местности". Фото демонстрирует воздействие отходов на озеро Аматилан. Каждый год туда попадает 75 тыс. отходов. Усилия по восстановлению угодий препринимаются, однако им мешает отсутствие финансирования.

Снимок &quot;Умирающее озеро&quot; гватемальского фотографа Даниэля Нуньеса, победивший в категории &quot;Болотистые местности&quot;. Фото демонстрирует воздействие отходов на озеро Аматилан. Каждый год туда попадает 75 тыс. отходов. Усилия по восстановлению угодий препринимаются, однако им мешает отсутствие финансирования. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Foto : Daniel Núñez/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Умирающее озеро" гватемальского фотографа Даниэля Нуньеса, победивший в категории "Болотистые местности". Фото демонстрирует воздействие отходов на озеро Аматилан. Каждый год туда попадает 75 тыс. отходов. Усилия по восстановлению угодий препринимаются, однако им мешает отсутствие финансирования.

© Foto : Ismael Domínguez Gutiérrez/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Из тумана" испанского фотографа Исмаэля Домингеса Гутьерре, победивший в категории "11-14 лет". На нем изображены скопы.

Снимок &quot;Из тумана&quot; испанского фотографа Исмаэля Домингеса Гутьерре, победивший в категории &quot;11-14 лет&quot;. На нем изображены скопы. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Foto : Ismael Domínguez Gutiérrez/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Из тумана" испанского фотографа Исмаэля Домингеса Гутьерре, победивший в категории "11-14 лет". На нем изображены скопы.

© Foto : José Juan Hernández Martinez/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок испанского фотографа Хосе Хуана Эрнандеса Мартинеса, победивший в категории "Портреты животных". Фотографу удалось запечатлеть ухаживания самца-дрофа за самкой.

Снимок испанского фотографа Хосе Хуана Эрнандеса Мартинеса, победивший в категории &quot;Портреты животных&quot;. Фотографу удалось запечатлеть ухаживания самца-дрофа за самкой. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Foto : José Juan Hernández Martinez/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок испанского фотографа Хосе Хуана Эрнандеса Мартинеса, победивший в категории "Портреты животных". Фотографу удалось запечатлеть ухаживания самца-дрофа за самкой.

© Foto : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок"Кубинская связь" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в категории "Фотожурналистская история". "Почему птица в клетке поет?" - кубинского снегиря сажают вдоль дороги, чтобы он привык к уличной суматохе и меньше отвлекался во время соревнований. Эти птицы высоко ценятся за их пение и дерзкий характер.

Снимок&quot;Кубинская связь&quot; американского фотографа Карин Айгнер, победивший в категории &quot;Фотожурналистская история&quot;. &quot;Почему птица в клетке поет?&quot; - кубинского снегиря сажают вдоль дороги, чтобы он привык к уличной суматохе и меньше отвлекался во время соревнований. Эти птицы высоко ценятся за их пение и дерзкий характер. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Foto : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок"Кубинская связь" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в категории "Фотожурналистская история". "Почему птица в клетке поет?" - кубинского снегиря сажают вдоль дороги, чтобы он привык к уличной суматохе и меньше отвлекался во время соревнований. Эти птицы высоко ценятся за их пение и дерзкий характер.

© Foto : Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Под антарктическими льдами" французского фотографа, победивший в категории "Портфолио". Живые башни морских беспозвоночных перемежаются на морском дне у Земли Адели, на глубине 32 метра подо льдом Восточной Антарктики.

Снимок &quot;Под антарктическими льдами&quot; французского фотографа, победивший в категории &quot;Портфолио&quot;. Живые башни морских беспозвоночных перемежаются на морском дне у Земли Адели, на глубине 32 метра подо льдом Восточной Антарктики. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Foto : Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Под антарктическими льдами" французского фотографа, победивший в категории "Портфолио". Живые башни морских беспозвоночных перемежаются на морском дне у Земли Адели, на глубине 32 метра подо льдом Восточной Антарктики.

© Foto : Daniel Mideros/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок эквадорского фотографа Daniel Mideros, победивший в категории "Животные в среде обитания". Дэниел установил фотоловушки вдоль дикой тропы, по которой можно было добраться до высокогорных плато. Он расположил камеры так, чтобы показать природный ландшафт с медведем в центре кадра.

Снимок эквадорского фотографа Daniel Mideros, победивший в категории &quot;Животные в среде обитания&quot;. Дэниел установил фотоловушки вдоль дикой тропы, по которой можно было добраться до высокогорных плато. Он расположил камеры так, чтобы показать природный ландшафт с медведем в центре кадра. - Sputnik Узбекистан
14/19
© Foto : Daniel Mideros/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок эквадорского фотографа Daniel Mideros, победивший в категории "Животные в среде обитания". Дэниел установил фотоловушки вдоль дикой тропы, по которой можно было добраться до высокогорных плато. Он расположил камеры так, чтобы показать природный ландшафт с медведем в центре кадра.

© Foto : Nick Kanakis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Птица-слушатель" американского фотографа Ника Канакиса, победивший в категории "Фотограф года дикой природы". Маленькая птичка прижалась ухом к земле, чтобы прислушаться к мелким насекомым.

Снимок &quot;Птица-слушатель&quot; американского фотографа Ника Канакиса, победивший в категории &quot;Фотограф года дикой природы&quot;. Маленькая птичка прижалась ухом к земле, чтобы прислушаться к мелким насекомым. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Foto : Nick Kanakis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Птица-слушатель" американского фотографа Ника Канакиса, победивший в категории "Фотограф года дикой природы". Маленькая птичка прижалась ухом к земле, чтобы прислушаться к мелким насекомым.

© Foto : Anand Nambiar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Великая погоня на скалах" индийского фотографа Ананда Намбиара, победивший в категории "Поведение:млекопитающие".

Снимок &quot;Великая погоня на скалах&quot; индийского фотографа Ананда Намбиара, победивший в категории &quot;Поведение:млекопитающие&quot;. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Foto : Anand Nambiar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Великая погоня на скалах" индийского фотографа Ананда Намбиара, победивший в категории "Поведение:млекопитающие".

© Foto : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Волшебные сморчки" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса, победивший в категории "Растения и грибы". Он подождал, пока солнце просочится сквозь деревья и осветит воду на заднем плане, затем использовал широкоугольный объектив и вспышки, чтобы выделить лабиринты сморчков. Сморчки считаются гастрономическими сокровищами во многих частях мира, потому что их трудно выращивать, но в некоторых лесах они растут естественным образом.

Снимок &quot;Волшебные сморчки&quot; греческого фотографа Агорастоса Папацаниса, победивший в категории &quot;Растения и грибы&quot;. Он подождал, пока солнце просочится сквозь деревья и осветит воду на заднем плане, затем использовал широкоугольный объектив и вспышки, чтобы выделить лабиринты сморчков. Сморчки считаются гастрономическими сокровищами во многих частях мира, потому что их трудно выращивать, но в некоторых лесах они растут естественным образом. - Sputnik Узбекистан
17/19
© Foto : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Волшебные сморчки" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса, победивший в категории "Растения и грибы". Он подождал, пока солнце просочится сквозь деревья и осветит воду на заднем плане, затем использовал широкоугольный объектив и вспышки, чтобы выделить лабиринты сморчков. Сморчки считаются гастрономическими сокровищами во многих частях мира, потому что их трудно выращивать, но в некоторых лесах они растут естественным образом.

© Foto : Richard Robinson/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Новая жизнь Тохора" новозеландского фотографа Ричарда Робинсона, победивший в категории "Океаны". На фото изображен процесс размножения почти исчезнувших китов "тохора", которые обитают около Новой Зеландии. Поэтому каждый новый китенок дает надежду для популяции этого вида.

Снимок &quot;Новая жизнь Тохора&quot; новозеландского фотографа Ричарда Робинсона, победивший в категории &quot;Океаны&quot;. На фото изображен процесс размножения почти исчезнувших китов &quot;тохора&quot;, которые обитают около Новой Зеландии. Поэтому каждый новый китенок дает надежду для популяции этого вида. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Foto : Richard Robinson/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Новая жизнь Тохора" новозеландского фотографа Ричарда Робинсона, победивший в категории "Океаны". На фото изображен процесс размножения почти исчезнувших китов "тохора", которые обитают около Новой Зеландии. Поэтому каждый новый китенок дает надежду для популяции этого вида.

© Foto : Mateusz Piesiak/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Театр птиц" польского фотографа Матеуша Песяка, победившего в категории "Портфолио восходящей звезды". Матеуш запечатлел момент, когда пролетавший сапсан заставил нескольких чернозобиков взлететь.

Снимок &quot;Театр птиц&quot; польского фотографа Матеуша Песяка, победившего в категории &quot;Портфолио восходящей звезды&quot;. Матеуш запечатлел момент, когда пролетавший сапсан заставил нескольких чернозобиков взлететь. - Sputnik Узбекистан
19/19
© Foto : Mateusz Piesiak/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Театр птиц" польского фотографа Матеуша Песяка, победившего в категории "Портфолио восходящей звезды". Матеуш запечатлел момент, когда пролетавший сапсан заставил нескольких чернозобиков взлететь.

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