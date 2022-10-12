Фото победителей конкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2022

Снимок "Большой шум" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. С помощью макрообъектива фотографу удалось запечатлеть бой пчел за самку, когда жужжащий шар кактусовых пчел кружится над горячим песком.
Снимок "Большой шум" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. С помощью макрообъектива фотографу удалось запечатлеть бой пчел за самку, когда жужжащий шар кактусовых пчел кружится над горячим песком.
Снимок "Красота китового уса" тайского фотографа, победивший в категории "15-17 лет". Следуя инструкциям по туризму от правительства Таиланда, катер, на котором находился фотограф, заглушил двигатель, когда рядом появился кит. Так, ему пршлось держать руки неподвижно, чтобы запечатлеть эту композицию крупным планом, пока лодка качалась на волнах.
Снимок "Красота китового уса" тайского фотографа, победивший в категории "15-17 лет". Следуя инструкциям по туризму от правительства Таиланда, катер, на котором находился фотограф, заглушил двигатель, когда рядом появился кит. Так, ему пршлось держать руки неподвижно, чтобы запечатлеть эту композицию крупным планом, пока лодка качалась на волнах.
Снимок "Падающая звезда" японо-американского фотографа Тони Ву, победивший в категории "Под водой". Фотографу, находясь в ограниченном пространстве, удалось запечатлеть "танец" огромной нерестящейся морской звезды.
Снимок "Падающая звезда" японо-американского фотографа Тони Ву, победивший в категории "Под водой". Фотографу, находясь в ограниченном пространстве, удалось запечатлеть "танец" огромной нерестящейся морской звезды.
Снимок "Боевые позиции" итальянского фотографа Екатерины Би, победивший в категории "10 лет". Во время семейного путешествия весной фотограф заметила драку двух горных козлов. Они обменивались ударами, стоя на задних конечностях.
Снимок "Боевые позиции" итальянского фотографа Екатерины Би, победивший в категории "10 лет". Во время семейного путешествия весной фотограф заметила драку двух горных козлов. Они обменивались ударами, стоя на задних конечностях.
Снимок "Похититель летучих мышей" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинес Белмар, победивший в категории "Поведение: Амфибии и рептилии". Фотограф использовал красный свет, к которому менее чувствительны змеи и летучие мыши. У него было всего несколько секунд, чтобы сделать кадр до того, как змея вернулась в свое убежище с пойманной добычей.
Снимок "Похититель летучих мышей" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинес Белмар, победивший в категории "Поведение: Амфибии и рептилии". Фотограф использовал красный свет, к которому менее чувствительны змеи и летучие мыши. У него было всего несколько секунд, чтобы сделать кадр до того, как змея вернулась в свое убежище с пойманной добычей.
Снимок "Небесные фламинго" японского фотографа Дзюндзи Такасаго, победившего в категории "Фотограф года дикой природы". Чтобы запечатлеть чилийских фламинго, отдыхающих на солончаке в Андах, фотографу пршлось бороться со своей горной болезнью.
Снимок "Небесные фламинго" японского фотографа Дзюндзи Такасаго, победившего в категории "Фотограф года дикой природы". Чтобы запечатлеть чилийских фламинго, отдыхающих на солончаке в Андах, фотографу пршлось бороться со своей горной болезнью.
Снимок "Медвежий дом" российского фотографа Дмитрия Коха, победивший в категории "Городская дикая природа". Во время шторма Дмитрий с катера заметил медведей среди зданий заброшенного поселка. Пока медведи изучали здания, фотограф с помощью беспилотника с низким уровнем шума сделал этот снимок.
Снимок "Медвежий дом" российского фотографа Дмитрия Коха, победивший в категории "Городская дикая природа". Во время шторма Дмитрий с катера заметил медведей среди зданий заброшенного поселка. Пока медведи изучали здания, фотограф с помощью беспилотника с низким уровнем шума сделал этот снимок.
Снимок "Уход Ндкаси" южноафриканского фотографа Брента Стиртон, победивший в категории "Фотожурналистика". Горилла Ндкаси лежит на руках своего спасителя, рейнджера и опекуна Андре Баумы, который ухаживал за ней 13 лет. Он же спас двухмесячную Ндкаси после того, как ее стая была жестоко убита в качестве угрозы для всех рейнджеров местной мафией.
Снимок "Уход Ндкаси" южноафриканского фотографа Брента Стиртон, победивший в категории "Фотожурналистика". Горилла Ндкаси лежит на руках своего спасителя, рейнджера и опекуна Андре Баумы, который ухаживал за ней 13 лет. Он же спас двухмесячную Ндкаси после того, как ее стая была жестоко убита в качестве угрозы для всех рейнджеров местной мафией.
Снимок "Умирающее озеро" гватемальского фотографа Даниэля Нуньеса, победивший в категории "Болотистые местности". Фото демонстрирует воздействие отходов на озеро Аматилан. Каждый год туда попадает 75 тыс. отходов. Усилия по восстановлению угодий препринимаются, однако им мешает отсутствие финансирования.
Снимок "Умирающее озеро" гватемальского фотографа Даниэля Нуньеса, победивший в категории "Болотистые местности". Фото демонстрирует воздействие отходов на озеро Аматилан. Каждый год туда попадает 75 тыс. отходов. Усилия по восстановлению угодий препринимаются, однако им мешает отсутствие финансирования.
Снимок "Из тумана" испанского фотографа Исмаэля Домингеса Гутьерре, победивший в категории "11-14 лет". На нем изображены скопы.
Снимок "Из тумана" испанского фотографа Исмаэля Домингеса Гутьерре, победивший в категории "11-14 лет". На нем изображены скопы.
Снимок испанского фотографа Хосе Хуана Эрнандеса Мартинеса, победивший в категории "Портреты животных". Фотографу удалось запечатлеть ухаживания самца-дрофа за самкой.
Снимок испанского фотографа Хосе Хуана Эрнандеса Мартинеса, победивший в категории "Портреты животных". Фотографу удалось запечатлеть ухаживания самца-дрофа за самкой.
Снимок"Кубинская связь" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в категории "Фотожурналистская история". "Почему птица в клетке поет?" - кубинского снегиря сажают вдоль дороги, чтобы он привык к уличной суматохе и меньше отвлекался во время соревнований. Эти птицы высоко ценятся за их пение и дерзкий характер.
Снимок"Кубинская связь" американского фотографа Карин Айгнер, победивший в категории "Фотожурналистская история". "Почему птица в клетке поет?" - кубинского снегиря сажают вдоль дороги, чтобы он привык к уличной суматохе и меньше отвлекался во время соревнований. Эти птицы высоко ценятся за их пение и дерзкий характер.
Снимок "Под антарктическими льдами" французского фотографа, победивший в категории "Портфолио". Живые башни морских беспозвоночных перемежаются на морском дне у Земли Адели, на глубине 32 метра подо льдом Восточной Антарктики.
Снимок "Под антарктическими льдами" французского фотографа, победивший в категории "Портфолио". Живые башни морских беспозвоночных перемежаются на морском дне у Земли Адели, на глубине 32 метра подо льдом Восточной Антарктики.
Снимок эквадорского фотографа Daniel Mideros, победивший в категории "Животные в среде обитания". Дэниел установил фотоловушки вдоль дикой тропы, по которой можно было добраться до высокогорных плато. Он расположил камеры так, чтобы показать природный ландшафт с медведем в центре кадра.
Снимок эквадорского фотографа Daniel Mideros, победивший в категории "Животные в среде обитания". Дэниел установил фотоловушки вдоль дикой тропы, по которой можно было добраться до высокогорных плато. Он расположил камеры так, чтобы показать природный ландшафт с медведем в центре кадра.
Снимок "Птица-слушатель" американского фотографа Ника Канакиса, победивший в категории "Фотограф года дикой природы". Маленькая птичка прижалась ухом к земле, чтобы прислушаться к мелким насекомым.
Снимок "Птица-слушатель" американского фотографа Ника Канакиса, победивший в категории "Фотограф года дикой природы". Маленькая птичка прижалась ухом к земле, чтобы прислушаться к мелким насекомым.
Снимок "Великая погоня на скалах" индийского фотографа Ананда Намбиара, победивший в категории "Поведение:млекопитающие".
Снимок "Великая погоня на скалах" индийского фотографа Ананда Намбиара, победивший в категории "Поведение:млекопитающие".
Снимок "Волшебные сморчки" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса, победивший в категории "Растения и грибы". Он подождал, пока солнце просочится сквозь деревья и осветит воду на заднем плане, затем использовал широкоугольный объектив и вспышки, чтобы выделить лабиринты сморчков. Сморчки считаются гастрономическими сокровищами во многих частях мира, потому что их трудно выращивать, но в некоторых лесах они растут естественным образом.
Снимок "Волшебные сморчки" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса, победивший в категории "Растения и грибы". Он подождал, пока солнце просочится сквозь деревья и осветит воду на заднем плане, затем использовал широкоугольный объектив и вспышки, чтобы выделить лабиринты сморчков. Сморчки считаются гастрономическими сокровищами во многих частях мира, потому что их трудно выращивать, но в некоторых лесах они растут естественным образом.
Снимок "Новая жизнь Тохора" новозеландского фотографа Ричарда Робинсона, победивший в категории "Океаны". На фото изображен процесс размножения почти исчезнувших китов "тохора", которые обитают около Новой Зеландии. Поэтому каждый новый китенок дает надежду для популяции этого вида.
Снимок "Новая жизнь Тохора" новозеландского фотографа Ричарда Робинсона, победивший в категории "Океаны". На фото изображен процесс размножения почти исчезнувших китов "тохора", которые обитают около Новой Зеландии. Поэтому каждый новый китенок дает надежду для популяции этого вида.
Снимок "Театр птиц" польского фотографа Матеуша Песяка, победившего в категории "Портфолио восходящей звезды". Матеуш запечатлел момент, когда пролетавший сапсан заставил нескольких чернозобиков взлететь.
Снимок "Театр птиц" польского фотографа Матеуша Песяка, победившего в категории "Портфолио восходящей звезды". Матеуш запечатлел момент, когда пролетавший сапсан заставил нескольких чернозобиков взлететь.