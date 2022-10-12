https://uz.sputniknews.ru/20221012/amerikanskoy-armii-ne-nujny-patrioty-29065378.html

Американской армии не нужны патриоты

Американской армии не нужны патриоты

Рекрутский набор этого года провален на 25 процентов (то есть недобрали 15 тысяч человек). В армию не идут. Это в США, где она контрактная целиком.

2022-10-12T17:37+0500

2022-10-12T17:37+0500

2022-10-12T17:37+0500

колумнисты

америка

армия

патриотизм

сша

контракт

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Америка — это то ли кривое, то ли перевернутое (по отношению к России), но очень полезное для наблюдений и сравнений зеркало именно наших проблем. Давайте посмотрим, какие мысли высказывает двухзвездный генерал Дарин Гоб (28 лет в вооруженных силах) с общим выводом: "Сегодня я бы и сам не пошел в армию", пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.Причин для того он приводит целых восемь, и среди них есть нечто специфически американское, но есть и очень полезное для сопоставления с российской действительностью. Например, главнокомандующий (то есть Джо Байден) словесно громит патриотов, то есть американцев консервативного (республиканского) образа мысли. Ему следуют разные ведомства нынешней власти. Но армия, где патриотизм под подозрением, — это как?А вот как: личному составу вооруженных сил, как и полиции (да и всей Америке), положено прививать сверху либеральные ценности. И учить людей в форме преклонять колено перед угнетенными неграми — это только часть картины. Еще есть мода на то, чтобы среди военнослужащих было как можно больше женщин и представителей секс-меньшинств, и многое другое. Армейские структуры этой тенденции долго сопротивлялись, но что сделаешь с верховной властью?В результате в армию не хотят записываться люди из регионов, глубинки, любящие свою страну, с детства по республиканской традиции увлекающиеся оружием. Такие ребята если и подписывают контракт, то для того, чтобы научиться воевать, быть еще больше похожими на мужчин ("волков", пишет наш генерал), но из них в ВС хотят сделать овец.Ну а настоящий демократ и либерал в армию и подавно не пойдет. А будет сидеть дома у компьютера с доставкой туда еды, жить можно на пособие, а если деньги есть (настоящий либерал ведь не патриот), он может обитать где угодно и свою страну защищать не спешит.Проваленные войны в Ираке и Афганистане генерал Гоб тоже упоминает, но главная его идея — что вдобавок ко всему сказанному люди патриотического образа мысли не желали бы, чтобы их использовали против соотечественников, таких же, как они сами. То есть речь все о том же — о балансировании США на грани гражданской войны.И, в общем-то, понятно, почему Вашингтон тратит такие мощные усилия на разжигание войн где угодно, лишь бы подальше от США: общая идея здесь — связать руки всем мыслимым странам и регионам, потенциально способным бросить вызов США, в ожидании больших неприятностей дома. Примерно та же логика была бы применима и к Европе, если бы ее собственная территория не оказалась ареной такой вот превентивно-гибридной войны подальше от Америки.Они (Запад в целом) просто хотят выиграть время в ожидании, когда на либеральном фланге сформируются идеи о том, как выходить из системного кризиса. А времени тут требуется много в силу особенностей либерального поведения. Дело в том, что речь об идеологии, научившейся наглухо замыкаться в своей скорлупе и на воздействия реальности не реагирующей.Здесь у нас есть еще одна ценная публикация с консервативного фланга: автор перечисляет способы, которыми настоящий либерал отбивается от призыва к дискуссии, вообще от неприятной ему реальности. Среди этих способов такие: окружить себя только единомышленниками и потреблять информацию только с тех каналов и ресурсов, где эти единомышленники сидят. Главное — уходить от дискуссий любого рода, не вылезать из зоны идейного комфорта.А если в зону стучатся? Здесь тоже есть отработанные технологии. Например, на все случаи жизни надо заготовить набор стандартных ответов и уметь быстро вспоминать нужный. "Почему Байден с таким позором ушел из Афганистана?" — "Потому что у Трампа все прошло бы еще хуже". А проще всего и без таких ответов обойтись, а сразу объявить гнусным аморальным типом не то что оппонента, а даже задающего вопрос.Либеральная идеология подразделяется на несколько кампаний по переделке мира и самих людей с их прежним нормальным стилем жизни. Но есть одна их общая особенность: уходить от любых дискуссий, вместо этого объявляя оппонента уродом. Кампании могут быть какими угодно — феминистскими, экологическими, медицинскими (все с "благородными целями") — но, как только вы видите, что споры тут не допускаются, знайте, что перед вами очередной пункт либеральной повестки.Кстати, вот эта неспособность вести серьезный разговор четко ощущается в поведении наших бывших партнеров в связи с украинскими событиями. События выходят из-под их контроля, вдобавок дома общества постоянно на грани гражданской войны, но найти компромисс, сказать что-то новое, выйдя из той самой зоны комфорта, данные персонажи не могут.Умным людям, которым не повезло на Западе родиться и вырасти, остается оплакивать руины. Этим очень грамотно занимается один из лучших консервативных публицистов Америки Виктор Дэвид Хэнсон. Его недавняя работа называется "Тончайший слой цивилизованности".Это о том, как либеральные маньяки насильно тащат население своих стран к "зеленому повороту" (вплоть до запрета на двигатели внутреннего сгорания) и одновременно лишают финансирования полицию, пытаются запретить удобрения, открывают границы миллионам мигрантов и не верят в возможность ядерной войны.Вообще-то, говорит Хэнсон, века развития нашей цивилизации дали возможность вот этим людям выдвигать свои безумные идеи, в то время как люди нормальные терпели и пытались обсуждать весь этот бред. Но слой цивилизованности, получается, был даже не тонким, а тончайшим. И достаточно посмотреть, как мы (американцы) теперь познакомились с "массовым мародерством, бездумным уличным насилием, гиперинфляцией, несуществующими границами, недоступным по цене топливом и рушащейся армией", как все начинают понимать: слой цивилизованности и правда был тончайшим, а то, что под ним таится, просто страшно.

сша

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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американской армии не нужны патриоты рекрутский набор этого года провален на 25 процентов то есть недобрали 15 тысяч человек в армию не идут это в сша где она контрактная целиком