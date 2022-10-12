https://uz.sputniknews.ru/20221012/mirziyoev-posetil-kontsert-priurochennyy-k-sammitu-v-astane--foto-29079569.html

Мирзиёев посетил концерт, приуроченный к саммиту в Астане — фото

Мирзиёев посетил концерт, приуроченный к саммиту в Астане — фото

Как прошел концерт, приуроченный к астанинскому саммиту - читайте в нашем материале.

2022-10-12T23:07+0500

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политика

шавкат мирзиёев

саммит

астана

концерт

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с главами иностранных делегаций посмотрел концерт, приуроченный к астанинскому саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Концерт прошел в театре "Астана Опера". На сцене прозвучали казахские народные песни и мелодии, классические симфонии, были представлены отрыки из произведений оперы и балета.Напомним: в столице Казахстана в четверг стартовал VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМДА). В заседании примут участие главы 11 государств.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.

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