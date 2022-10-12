https://uz.sputniknews.ru/20221012/norov-prinimaet-uchastie-v-zasedanii-soveta-ministrov-inostrannyx-del-sng-29075664.html

Норов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Норов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Заседание СМИД СНГ стартовало в Астане. Подробности - в нашем материале.

2022-10-12T20:58+0500

2022-10-12T20:58+0500

2022-10-12T20:58+0500

политика

владимир норов

снг

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В столице Казахстана в четверг стартовало заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.В мероприятии принимает участие министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Также в заседании участвуют главы МИД России Сергей Лавров, Армении Арарат Мирзоян, Беларуси Владимир Макей, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Казахстана Мухтар Тлеуберди, Туркменистана Рашид Мередов, Азербайджана Джейхун Байрамов и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, а также председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.Известно, что проект повестки заседания СМИД достаточно объемный и состоит из 19 пунктов. Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества и взаимодействия в рамках СНГ, после чего подпишут ряд документов. При этом, по семи документам повестки Совет министров иностранных дел примет окончательные решения.Также министры подпишут положение о межгосударственной программе "Спортивные столицы Содружества".Предполагается, что статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ. Основными критериями отбора городов станут готовность к активному развитию физической культуры и спорта, наличие гражданских инициатив и предложений по международному сотрудничеству в этой сфере, предпосылок к межгосударственной сетевой кооперации, широкий спектр физкультурных и спортивных мероприятий и проектов, наличие необходимой инфраструктуры. Как ожидается, члены Совета министров иностранных дел примут решение о создании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) и утвердят проект положения о ней. Создание комиссии станет базисом нового формата взаимодействия и совместной работы омбудсменов, а дальнейшее сотрудничество в рамках единой площадки для международного диалога позволит объединить усилия государств по вопросам международной детской политики на пространстве СНГ.Кроме того, на заседании СМИД планируется принять план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период, решения о базовой организации в области подготовки военных кадров для военно-воздушных сил и создании межгосударственной рабочей группы для подготовки и согласования проекта международного правового акта, определяющего порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в информационных базах данных об автотранспортных средствах.

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