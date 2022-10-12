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https://uz.sputniknews.ru/20221012/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-astanu-29068774.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран-партнеров СВМДА.
2022-10-12T18:07+0500
2022-10-12T18:15+0500
политика
шавкат мирзиёев
астана
встреча
переговоры
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Астану. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Главу Узбекистана у трапа самолета встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.Так, Мирзиёев прибыл в Каазахстан для участия в заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 13-14 октября.В повестку саммитов включены вопросы увеличения взаимной торговли и продвижения проектов промышленной кооперации, формирования эффективных транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности и противодействия изменению климата.Программа пребывания узбекистанского лидера также предусматривает проведение ряда двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран-партнеров.Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.
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шавкат мирзиёев прибыл в астану мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран партнеров свмда
шавкат мирзиёев прибыл в астану мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран партнеров свмда

Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану

18:07 12.10.2022 (обновлено: 18:15 12.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Астану
Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран-партнеров СВМДА.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Астану. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Главу Узбекистана у трапа самолета встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Так, Мирзиёев прибыл в Каазахстан для участия в заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 13-14 октября.
В повестку саммитов включены вопросы увеличения взаимной торговли и продвижения проектов промышленной кооперации, формирования эффективных транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности и противодействия изменению климата.
Программа пребывания узбекистанского лидера также предусматривает проведение ряда двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран-партнеров.
Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.
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