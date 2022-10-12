https://uz.sputniknews.ru/20221012/spasenie-evropy--delo-ruk-samoy-evropy-glavnoe-s-pervogo-dnya-ren-29077163.html

Спасение Европы – дело рук самой Европы: главное с первого дня РЭН

Спасение Европы – дело рук самой Европы: главное с первого дня РЭН

О чем говорили в ходе первого дня международного форума РЭН-2022?

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политика

европа

спасение

российская энергетическая неделя

форум

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В среду, 12 октября, в Москве стартовал трехдневный международный форум "Российская энергетическая неделя – 2022". Первый же день форума оказался максимально насыщенным. О чем в своем выступлении говорил президент России Владимир Путин, какие корыстные интересы Запад преследует в Африке и что ждет Европу грядущей зимой – в материале Sputnik.Россия готова помочь ЕвропеПрезидент России Владимир Путин открыл пленарное заседание РЭН-2022, темой которого стала "Глобальная энергетика в многополярном мире".Российский президент отметил, что мировая экономика и топливно-энергетический комплекс переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка (спрос сильно превышает предложение, - Sputnik).Также Владимир Путин напомнил, что некоторые отдельные участники рынка ведут подрывную деятельность, руководствуясь исключительно собственными геополитическими амбициями. "[Они] прибегают к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов".Речь о диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которую глава России назвал актом международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента."Логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей и промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам. Заставить", - рассказал Владимир Путин.По мнению российского лидера, атака "Северных потоков" стала опаснейшим прецедентом, который показывает, что теперь под угрозой любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммуникационной инфраструктуры в любой точке планеты.Подтверждением тому выступают, отметил Владимир Путин, теракт на Крымском мосту, совершённый украинскими спецслужбами, атомный терроризм в виде обстрелов Запорожской АЭС и терактов вокруг Курской АЭС. В этом же ряду и попытки подорвать "Турецкий поток".Идеологами и заказчиками данных преступлений, заявил президент, являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели – те, кому выгодны нестабильность и конфликты. Те, кто стремится разорвать связи России и Евросоюза, окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал и прибрать к рукам рынок."Ну а выгодоприобретатели, бенефициары и так понятны", - сказал Владимир Путин.США, отметил российский лидер, теперь могут поставлять энергоресурсы в Европу по высоким ценам. А геополитическое значение газопроводов, проходящих через Польшу и Украину, повысилась."Можно теперь, действительно, в больших масштабах навязывать европейским странам СПГ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу, - рассказал президент России. - Ведь цены на американский СПГ значительно выше, но есть и риски ещё дополнительные. Риски заключаются в том, что всё это очень нестабильно и любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира. И мы это, кстати, наблюдали - причем совсем недавно - когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предложили большую цену в другом месте. При этом интересы европейских покупателей игнорировались. Хочу напомнить также, кто тогда пришёл на помощь Европе и направил дополнительные поставки газа на европейский рынок – Россия. Однако руководители этих стран предпочитают не вспоминать об этом".Россия при этом, отметил глава страны, готова к дополнительным поставкам энергоресурсов в Европу (в том числе нынешними осенью и зимой). Например, по уцелевшей ветке "Северного потока-2", мощность которой составляет 27,5 млрд куб.м в год, что является "порядка 8% всего импорта газа в Европе"."Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто откроют кран, и всё", - сказал Владимир Путин.Также он озвучил инициативу переместить утраченный объем транзита по "Северным потокам" в черноморский регион и, таким образом, сделать основным маршрутом поставок российского газа в Европу через Турцию, создав в там крупнейший газовый хаб для Старого света. Этот проект, по словам российского лидера, обладает экономической целесообразностью, а также данный маршрут имеет значительно более высокий уровень безопасности.По данным турецкого гостелеканала TRT Haber, кстати, эта идея с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений на встрече президентов России и Турции в Астане, которая произойдет в четверг.Однако, снова подчеркнул президент РФ, поставлять энергоресурсы тем странам, что захотят установить искусственные ценовые потолки на российские углеводороды, Россия не будет.Но пока все это остается лишь предложениями. Сейчас же рост затрат на энергоресурсы подкашивает европейские предприятия, отметил Владимир Путин. По некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами. Лишённый доступных энергоресурсов из России европейский бизнес вынужден закрываться или искать лучшей доли в чужих юрисдикциях, заявил российский лидер."Что ещё хотел бы отметить, – собственно говоря, это подчёркивают сейчас сами еврочиновники самого высшего уровня, – европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией", - заключил Владимир Путин.Неоколониальная политика Европы в отношении АфрикиПока Запад продолжает истерию вокруг российских энергоресурсов, изобретая новые санкционные ограничения и выдумывая абсурдные антирыночные инициативы (по типу введения потолка цен на углеводороды из РФ), страны Европы судорожно пытаются найти альтернативных РФ поставщиков топлива.В качестве одного из таких вариантов Евросоюз рассматривает страны Африки. ЕС постоянно обсуждает с Нигерией, Алжиром, Сенегалом, Анголой и другими странами активизацию сотрудничества, возможность реализации неиспользованного потенциала поставок СПГ, строительство новых газопроводов в Европу и так далее.На первый взгляд, это все кажется перспективной историей для африканских стран. Если бы не одно "но".Как в ходе сессии "Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие" заявилпосол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров, энергетическая независимость энергетики Черного континента противоречит интересам Европы.По его словам, в попытках заместить российские углеводороды европейские странызаинтересованы лишь в том, чтобы по максимуму выкачивать углеводороды из Африки. При этом их не волнуют вопросы и проблемы развития африканской энергетики.Например, сейчас строится Восточноафриканский нефтепровод (EACOP), который соединит нефтяные месторождения вокруг озера Альберт в Уганде с экспортным терминалом Танзании в Танге. По нему из Уганды в Танзанию ежедневно сможет поставляться до 216 тыс. баррелей сырой нефти. Протяженность EACOP составит почти 1,5 тыс. км, а стоимость проекта - более $3,5 млрд.Однако Запад постоянно разражается все новыми и новыми исследованиями о том, что этот нефтепровод строить нельзя. Приплели все, что только можно: испортятся водопады, на реке Нил пострадают жирафы, цапли и бегемоты, животные лесных заповедников окажутся под угрозой, 40 млн человек (возможно) будут пить отравленную воду, риски землетрясений, потерями земли более чем сотней тысяч человек, да и вообще огромные объемы выбросов углекислого газа в атмосферу – это вам не шутки.Аналитики компании Global Energy Monitor (GEM) и вовсе подсчитали, что на региональном уровне страны Африки южнее Сахары являются мировыми лидерами по развитию трубопроводов – там уже строится 2 тыс. нефтепроводов и предполагается построить еще 4,5 тыс. км. А это значит что? Правильно: строить нельзя – угроза климату."Почему они возражают против этого? - задался вопросом Олег Озеров. - Потому что это ведет к развитию собственного энергетического баланса и собственной энергетики африканских государств, тогда как Европа заинтересована в первую очередь сейчас в том, чтобы по максимуму выкачать ресурсы, углеводороды из Африки для замещения российских нефти и газа. Интереса развивать промышленность и развивать энергетический сектор у них не наблюдается".Дипломат подчеркнул, что африканскому континенту сегодня в первую очередь необходимо обеспечить не экспорт энергоресурсов, а энергетическую безопасность самой Африки.И пока Европа жаждет "выкачивать" из Африки нужные для себя ресурсы, ничего не давая взамен, Россия занимает принципиально другую позицию.Ее особенность, как отметил российский посол, заключается в том, что РФ не рассматривает африканский континент как сырьевую базу для своей экономики - своего сырья много. "Поэтому мы готовы и готовить инженерные кадры, и передавать технологии, компетенции. И это, собственно говоря, традиция России", - сказал Олег Озеров.По его словам, задача России и стран Африки заключается в том, чтобы укрепить африканский суверенитет в сфере политики, экономики и энергетики. "А это означает создание собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке на месте", - резюмировал посол.В ожидании зимыСтраны Евросоюза продолжают обсуждать возможность введения потолка цен на российский газ – многие первые лица ЕС регулярно говорят о необходимости установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу.В ходе РЭН-2022 эту инициативу прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Вы знаете, когда слышишь такие предложения, то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни - "ледяной потолок, дверь скрипучая" и далее по тексту. Не забывайте нашу русскую культуру, изучайте", - заявил он.По его словам, необходимо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может, поэтому "ледяной потолок" - это образная картинка того, то из себя представляют предлагаемые Западом меры.Напомним, с 5 декабря в силу должен вступить потолок цен на российскую нефть, а с 5 февраля – на российские нефтепродукты.Однако идея введения потолка цен на газ сегодня все еще остается идеей, ряд стран ЕС просто-напросто не готовы к такой мере (а все решения в Евросоюзе принимаются единогласно). В среду, например, глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что на столе уже нет предложения о введении данного ограничения.При этом "Газпром", по словам Алексея Миллера, при необходимости готов в сжатые сроки нарастить поставки газа в страны Азии. "Азиатский и, в частности, китайский рынок является самым динамичным рынком в мире. Это все учитывается [компанией], у нас есть подготовленность, ресурсные базы как в Восточной Сибири, так и, хочу подчеркнуть, в Западной Сибири. И мы оперативно можем нарастить объемы поставок на азиатские рынки в самые короткие сроки", - заявил он.Глава "Газпрома" отметил, что компания уже не один год реализует восточную газовую программу и сейчас ставит рекорды суточных поставок газа в Китай – сверх тех контрактных норм, которые есть у холдинга."Кроме уже работающего газопровода "Сила Сибири" (газ по нему поставляется с Чаяндинского месторождения, - Sputnik) до конца года мы вводим [в эксплуатацию] Ковыктинское месторождение, и газ также пойдет на китайский рынок. Нами подписан контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока - дальневосточный проект, и в настоящее время мы уже находимся на стадии разработки сметной документации по проекту строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии ("Сила Сибири-2", - Sputnik). Это, конечно же, просто преумножит наш экспортный потенциал в направлении Азии", - рассказал Алексей Миллер.И пока Россия продолжает продавать "голубое топливо" по ценам гораздо выше традиционных и находит новые рынки быта – в Европе придумать, как окончательно отказаться от российского газа не могут.Зато идеи, как переступить через рыночные механизмы (которые они сами всему миру и навязывали, к слову), на Западе возникают регулярно. Например, в Германии на текущей неделе подготовили план субсидирования расходов потребителей на газ.Так, германская правительственная комиссия предлагает двухэтапный план распределения до 200 млрд евро в виде субсидий на расходы потребителей на "голубое топливо". По данным немецких СМИ, в этом году потребителям, согласно данному плану, может быть перечислен разовый платеж, равный их расходам на газ за месяц, а уже в рамках второго этапа (в следующем же году) власти планируют установить льготы при оплате газа.По мнению Алексея Миллера, субсидирование цен на газ в ФРГ станет "приговором для низкой инфляции". И, более того, под удар будет поставлена солидарность Евросоюза, поскольку данное решение покажет отсутствие существования какого-либо европейского рынка газа, ведь будет уже не рынок.Как отметил глава "Газпрома", благополучие Германии (и Евросоюза в целом) более 50 лет держалось на дешевых энергетических ресурсах из России."Экономический рост — это рост энергопотребления. Дешевый энергоресурс - газ - давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая стоимость газа, - Sputnik) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьезный удар", - рассказа Алексей Миллер.Национализация рынка и трейдеров, по его словам, только увеличит затраты налогоплательщиков, поскольку "национализация" - это перенесение затрат на налогоплательщика.Напомним, правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. А издание Spiegelсо ссылкой на правительственные источники в конце сентября сообщила, что Германия готовится национализировать бывшее дочернее предприятие "Газпрома" - Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania).Еще одна идея Европы - введение системы квот по потреблению газа. Но, как отметил Алексей Миллер, такой механизм вызывает большое сомнение, поскольку нет ни необходимой формулы квотирования, ни соответствующих критериев для него. "И в целом отсутствует механизм наказания тех, кто не выполняет эти предписания по квотам", - заявил он.Очень большие сомнения, сказал глава "Газпрома", вызывает такой механизм в пик осенне-зимнего периода. При аномальных холодах, заявил он, Европе может не хватать около 800 млн куб.м газа в сутки – это треть всего европейского потребления. А в предыдущие годы "Газпром" поставлял на европейский рынок в зимние пики от 600 млн до 1,7 млрд куб.м газа в сутки, напомнил Алексей Миллер.Что касается нагрузки, которая ляжет на подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в текущем году (заполнением которых с опережением графика так хвастается Еврокомиссия), то она будет больше, чем в предыдущие годы, отметил глава "Газпрома".Причина, по его словам, заключается в том, что сегодня совершенно другая логистика и совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. Подробнее об этом Sputnik писал тут.Алексей Миллер отметил, что никто не может дать гарантий, что Европа переживет зиму с текущим объемом запасов газа в ПХГ. А если переживет, то возникает вопрос – что будет с закачкой газа к следующей зиме. По его словам, по самым пессимистичным прогнозам в марте (к периоду окончания отбора газа из хранилищ) в европейских ПХГ останется только 5% "голубого топлива".А где они будут брать газ для закачки в почти пустые ПХГ ближе к зиме 2023 или 2024 года – вопрос риторический. "И тогда становится ясно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени, что причины энергетического кризиса носят системный характер", - заявил Алексей Миллер.Также глава российской компании обрисовал неутешительные для Европы перспективы грядущей зимой. "Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. И за этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", - резюмировал он.

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2022

Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

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