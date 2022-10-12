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https://uz.sputniknews.ru/20221012/tokaev-nagradil-erdogana-ordenom-dostyk-i-stepeni-29071060.html
Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени
Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени
Лидеры Казахстана и Турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе.
2022-10-12T19:49+0500
2022-10-12T19:49+0500
политика
касым-жомарт токаев
реджеп тайип эрдоган
орден дружбы
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени. При этом, казахстанский лидер отметил его миротворческие усилия. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.Известно, что президенты в среду провели переговоры в Астане в в узком и расширенном составах.По заявлению Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции.Также Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве.В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.
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токаев наградил эрдогана орденом достык i степени лидеры казахстана и турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе
токаев наградил эрдогана орденом достык i степени лидеры казахстана и турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе

Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени

19:49 12.10.2022
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Достык (Дружбы) I степени - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2022
© Пресс-служба президента Казахстана
/
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Лидеры Казахстана и Турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени. При этом, казахстанский лидер отметил его миротворческие усилия. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.
Известно, что президенты в среду провели переговоры в Астане в в узком и расширенном составах.

"Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в нашей стране, был вручен орден "Достык" (Дружбы) I степени. В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну", говорится в сообщении.

По заявлению Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции.
"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – заявил Токаев.
Также Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве.
"Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достык" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – подчеркнул он.
В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.
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