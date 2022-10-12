https://uz.sputniknews.ru/20221012/tokaev-nagradil-erdogana-ordenom-dostyk-i-stepeni-29071060.html

Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени

Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени

Лидеры Казахстана и Турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе.

2022-10-12T19:49+0500

2022-10-12T19:49+0500

2022-10-12T19:49+0500

политика

касым-жомарт токаев

реджеп тайип эрдоган

орден дружбы

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени. При этом, казахстанский лидер отметил его миротворческие усилия. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.Известно, что президенты в среду провели переговоры в Астане в в узком и расширенном составах.По заявлению Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции.Также Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве.В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.

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токаев наградил эрдогана орденом достык i степени лидеры казахстана и турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе