Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени
© Пресс-служба президента Казахстана/
Лидеры Казахстана и Турции в среду провели переговоры в узком и расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени. При этом, казахстанский лидер отметил его миротворческие усилия. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.
Известно, что президенты в среду провели переговоры в Астане в в узком и расширенном составах.
"Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в нашей стране, был вручен орден "Достык" (Дружбы) I степени. В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну", – говорится в сообщении.
По заявлению Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции.
"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – заявил Токаев.
Также Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве.
"Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достык" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – подчеркнул он.
В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.