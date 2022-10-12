https://uz.sputniknews.ru/20221012/uzbekistan-prinimaet-uchastie-v-rossiyskoy-energeticheskoy-nedele-29064594.html

Узбекистан принимает участие в Российской энергетической неделе

Узбекистан принимает участие в Российской энергетической неделе

Международный форум проходит в Москве с 12 по 14 октября.

2022-10-12T18:39+0500

2022-10-12T18:39+0500

2022-10-12T18:39+0500

политика

узбекистан

участие

российская энергетическая неделя

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Узбекистан принимает участие в юбилейном, пятом Международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Об этом сообщает РИА Новости.Форум посетят высокопоставленные официальные лица Узбекистана. Свое участие в форуме ранее подтвердили более 3 тыс. участников. Также форум посетят 16 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, Беларуси, Сирии, Сьерра-Леоне, Турции, Шри-Ланки, около 50 глав дипломатического корпуса. Также он подчеркнул, что форум позволит и представителям бизнеса, и органам власти обсудить текущую ситуацию дел на мировом энергетическом рынке, послушать предложения представителей различных стран и учесть мнение специалистов на всех уровнях энергетической цепочки, чтобы вместе выработать предложения для дальнейших совместных действий.В рамках ключевых сессий Форума иностранные гости вместе с профессиональным сообществом из России будут обсуждать темы, связанные с устойчивым энергетическим развитием, искать решения важнейшего вопроса: что ждет мировой нефтегазовый рынок в ближайшем будущем, а также обсуждать процесс создания новых объединений на фоне масштабных изменений мирового политического и экономического порядка.Напомним: пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит с 12 по 14 октября в ЦВЗ "Манеж" в Москве. Форум является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы

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узбекистан принимает участие в российской энергетической неделе международный форум проходит в москве с 12 по 14 октября страны кто принимает участие прямая трансляция выстуление путина