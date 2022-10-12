https://uz.sputniknews.ru/20221012/v-kokande-startoval-festival-etnosporta-29054198.html

В Коканде стартовал фестиваль этноспорта

В Коканде стартовал фестиваль этноспорта

В состязаниях принимают участие спортсмены из всех регионов Узбекистана и гости из Кыргызстана.

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спорт

коканд

этнофестиваль

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Коканде стартовал фестиваль "Etnosport challenge 2022". В состязаниях принимают участие спортсмены из всех регионов республики и гости из Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Спортивный фестиваль проходит на территории дворца Худояр-хана в Коканде.Город Коканд был выбран в качестве место проведения фестиваля не просто так, пояснила представитель Министерства туризма и культурного наследия Зарина Абдуллаева.Читайте также: В Бухаре прошел Кубок областей по курашу

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