В Коканде стартовал фестиваль этноспорта
12:05 12.10.2022 (обновлено: 12:08 12.10.2022)
© Министерство Туризма и культурного наследия Республики УзбекистанВ Коканде проходит фестиваль "Kokand ethnosport challenge – 2022"
В состязаниях принимают участие спортсмены из всех регионов Узбекистана и гости из Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Коканде стартовал фестиваль "Etnosport challenge 2022". В состязаниях принимают участие спортсмены из всех регионов республики и гости из Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.
Спортивный фестиваль проходит на территории дворца Худояр-хана в Коканде.
"В нашей стране активно развиваются и широко пропагандируются национальные игры и национальное цирковое искусство. Большое внимание мы уделяем народным видам спорта, таким как верховая езда, метание копья, стрельба из лука. В рамках этого мероприятия местные жители и туристы получат возможность познакомиться с этноспортивными играми, имеющими многовековую историю", - сказал на церемонии открытия фестиваля замминистра туризма и культурного наследия Бахтиёр Ибрагимов.
Город Коканд был выбран в качестве место проведения фестиваля не просто так, пояснила представитель Министерства туризма и культурного наследия Зарина Абдуллаева.
"Раньше здесь традиционно проходили народные гуляния, и в настоящее время в регионе восстанавливают национальные игры, которые были забыты. В целом Фергана, Коканд - это территория, где активно занимаются народными национальными играми. Думаю, это может привлечь сюда туристов", - отметила она.
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